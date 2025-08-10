Estaciones de TransMilenio fuera de servicio y calles cerradas por la despedida de hinchas de Santa Fe a Sergio Blanco

Sergio Blanco, líder de la barra de Santa Fe, la Guardia Albi-Roja Sur, falleció durante el caos que se generó en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Este domingo 10 de agosto, muchos hinchas del ‘León’ salieron a las calles para darle un último adiós.

La cuenta de Bogotá Tránsito informó que hay manifestaciones en la Av. Suba con carrera 91, en sentido Occidente - Oriente, generando afectación vial.

Según anunciaron, las autoridades están haciendo el acompañamiento de la jornada y recomendaron tomar rutas alternas: carrera 84 y la Avenida Cali.

Además, las estaciones de Transmilenio, 21 Ángeles, Suba TV y la Campiña en este momento se encuentran fuera de operación.

Algunas imágenes se pudieron encontrar en redes sociales de varios barristas dando palabras en homenaje a Blanco.

Jorge Bava sobre el fallecimiento de Sergio Blanco:

El fallecimiento de Sergio Blanco y todos los desmanes que se presentaron en el concierto de Damas Gratis, obligaron a que se aplazara el clásico capitalino que originalmente se iba a disputar este miércoles 13 de agosto.

Jorge Bava, técnico de Santa Fe, aunque dejó claro que lo más importante es guardar la vida de los hinchas y de paso le envió un mensaje a la familia de Blanco, también expresó su molestia por el tiempo que se tomó la Dimayor en tomar la decisión de cambiar la fecha del clásico:

“Vamos por partes, la empatía con la familia, amigos (de Sergio Blanco) por la lastimosa pérdida que sufrimos. No tengo la facultad para decir si estuvo bien suspendido, si se debía jugar o no, sea cual sea la decisión, me hubiera gustado tenerla a tiempo, literalmente subiendo al avión, nos enteramos, así que seguramente el plan hubiera sido otro y ya no había tiempo de cambiar.

Si nosotros hubiéramos sabido el jueves, seguramente lo hubiéramos planificado diferente, nos enteramos tarde. Era festivo, pero hay varias plataformas de meeting para acelerar eso. Puede perder un partido y el invicto, pero lo que no puedo hacer es decirle a un jugador que va a jugar y después no ponerlo a jugar, ojalá no vuelva a pasar, pero insisto en mi pésame a la familia de la persona que falleció, eso está por encima de todo".

