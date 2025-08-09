A la Dimayor no le tembló el pulso y confirmó decisión sobre clásicos Santa Fe vs Millonarios

Desde la Dimayor ya oficializaron que los clásicos bogotanos entre Santa Fe y Millonarios, tanto en la rama masculina como en la femenina, serán reprogramados, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar que, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, los partidos correspondientes a los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC, en sus categorías femenina y masculina, serán reprogramados.

Si bien acatamos la decisión de la autoridad local, manifestamos nuestro rechazo a que el fútbol profesional colombiano se vea afectado por actos que no se han desarrollado en el marco de nuestras competencias. Consideramos que el fútbol no debe ser estigmatizado ni castigado por hechos de violencia ocurridos en escenarios ajenos a los estadios y a la organización de las competencias DIMAYOR.

Debido al calendario ya congestionado, este cambio nos forzará posiblemente a incumplir con los tiempos reglamentarios de descanso establecidos para los equipos.

Reiteramos que los problemas de orden público, eventos externos, paros y hechos sucedidos fuera de los estadios no son responsabilidad de la DIMAYOR ni de los clubes participantes. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la integridad de las competiciones y el bienestar de los protagonistas del fútbol profesional colombiano".