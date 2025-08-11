Hinchas de Millonarios se despachan contra sus jugadores por su actividad en redes sociales

Varios jugadores de Millonarios, entre ellos Jhoan Hernández, Néiser Villarreal, Sander Navarro y Jorge Cabezas Hurtado, quedaron en la palestra pública de varios hinchas del equipo que reprochan su comportamiento en redes sociales.

PUBLICIDAD

Todo esto de cuenta de la presencia de uno de ellos, Jhoan Hernández, en medio de una especie de reto en una plataforma en donde interactúa con una dama que realiza un baile, mientras otros de los jugadores mencionados le hicieron la segunda con sus comentarios en el Live.

Vea acá: Miguel Uribe Turbay siempre dejó claro su cariño por Independiente Santa Fe

Esta situación fue compartida por un aficionado que señaló al respecto que “Jhoan Hernández, Neiser, Paredes, Sander y hasta Cabezas Hurtado están que botan leche viendo y haciendo retos para ver viejas bailar en TikTok. 💀 Refunden este club desde las inferiores sub-15”.

Dicha publicación hizo eco y aparecieron muchos hinchas más para reprochar esto con mensajes que en su mayoría apuntaron a la falta de concentración mientras el equipo marcha último en la tabla de posiciones.

Algunos de los comentarios de los hinchas de Millonarios a los jugadores en cuestión:

“@MillosFCoficial y ustedes ni siquiera un llamado de atención, que sigan haciendo lo que quieran con sus vidas pero que respondan a la altura de Millonarios”.

“La del futbolista colombiano. Ojalá esto fuera solo de Millonarios. Al futbolista colombiano le falta compromiso y pasión por su profesión. Por eso nos va como nos va”.

“Están en otra mk, y eso no es por la edad. ¿O es que ustedes ven a Mastantuono haciendo esas maricadas? Están en esta vaina por el estatus que da el fútbol, no porque les guste el fútbol”.

“¿El kinder no sabe lo que es reflejar la imagen de la institución en sus redes sociales?”

“Se dan cuenta porque es importante apoyar el talento bogotano, nacidos en la ciudad,hinchas del club, pero prefieren patrocinar procesos de gente aledaña que jamás va a tener el más mínimo sentido de pertenencia por el club. Es hora de que los equipos bogotanos apoyen local”.

“Una de las cosas por las que se fue Falcao”.

“Johan Hernandez se lesiona tirándose un pedo, pero vean el talento en redes”.

“Mk es que de verdad, se enamoran de los niches solo porque corren y son altos... que curioso que los jugadores tengan mejor técnica y son los que lideran el mediocampo”.

“Increíble tener a esos pelados desde tan jóvenes en el club y no aportarles nada de educación. Ahí están Serpa y Amber...”.

Esos y muchos más mensajes de los hinchas de Millonarios marcaron una postura clara sobre los jugadores y su comportamiento en redes sociales, mientras que en el campo de juego no han respondido de la misma manera, en donde el equipo no ha logrado ninguna victoria y solamente suma un punto en la tabla de posiciones.