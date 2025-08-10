David González dejó claro que Millonarios necesita ganar un partido para sacarse un peso de encima

Cuatro partidos ha jugado Millonarios de la Liga BetPlay 2025-2 y todavía no ha conseguido una victoria. De hecho, el más reciente partido contra Deportivo Cali, que fue un empate a tres goles, sumaron su primer punto.

PUBLICIDAD

Según David González, Millonarios no ha jugado mal, pero le falta la confianza para cerrar los partidos y eso se debe a que no han sumado de a tres puntos.

Vea acá: “Pronto nos daremos duro”, Andrés Llinás le respondió a Jorman Campuzano el mensaje tras su lesión

Durante la rueda de prensa, el técnico de Millonarios tocó diferentes temas relacionados con el partido frente a Deportivo Cali y dejó claro que ellos necesitan conseguir resultados de manera urgente para volver a la confianza que tenían en el semestre pasado.

“Se empiezan a acumular la falta de resultados, en un equipo como este, en un equipo grande, ante una afición que exige, puede pasar este tipo de cosas que tengamos a lo mejor estos ‘baches’ de 10 o 15 minutos en los que se nos volteó el partido completamente. ¿Qué necesitamos? Ganar un partido, tenemos que comenzar a sacarnos ese peso, que los muchachos empiecen a cargar un peso encima, que los pensamientos a lo mejor no sean positivos todo el tiempo y lastimosamente eso pasa factura. Tenemos que seguir trabajando en eso, que es algo que no es tan tangible".

Asimismo, David González destacó a los jugadores que han llegado a reforzar al equipo para este semestre, específicamente con Jorge Cabezas:

“El primer tiempo, sobre todo fue muy bueno, brillante. Jorge Cabezas me parece que nos dio mucha versatilidad, siendo un segundo punta, asumiendo posiciones que nos dieron mucha ventaja. Todos los de arriba, con el acompañamiento de Helibelton que también hizo un esfuerzo grande, mostraron cosas muy buenas que hay que repetir con el tiempo”.