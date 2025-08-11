Desde la clínica, Andrés Llinás habló tras su cirugía agradeciendo el apoyo que ha recibido

Andrés Llinás sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda, con afectación en el peroné, así que fue sometido a un proceso quirúrgico para iniciar su recuperación que tomará alrededor de 3 a 4 meses.
El capitán de Millonarios envió un mensaje desde la clínica agradeciendo a todas las personas que lo apoyaron en este momento tan difícil.
Desde la clínica, Andrés Llinás grabó un video de agradecimiento con todas las personas que se pronunciaron para apoyarlo: “Les quiero agradecer infinitamente por todos los mensajes de apoyo que me han mandado, he leído cada uno de ellos. A todos los hinchas, compañeros de equipo, compañeros de profesión y demás personas, agradecerles. Cada palabra de apoyo me llena el corazón y seguro nos volveremos a ver en la cancha”
Además, escribió que ya pasó lo más difícil y aseguró que no le gusta repetir el video de su lesión. Eso sí, hizo hincapié en que seguirá de cerca a Millonarios como un hincha más mientras esté ausente: “Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador, pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes”.
A este mensaje, muchos compañeros y excompañeros le hicieron saber su cariño:
- Larry Vásquez: “Vamos Andrés ! Lo admiro mucho”.
- Juan Pablo Vargas: “No puedo esperar para volver a jugar un partido juntos!! Vamos por esa recuperación pareja 💙“.
- Luis Carlos Ruiz: “Vamos Capi, volveras mas fuerte 💪🏾 🙌“.
- Juanito Moreno: “Con toda mi llina ...volverás más fuerte, no hay duda 💙“.