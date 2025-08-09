Se conoció la lesión de Andrés Llinás ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Una de las noticias más tristes para la afición de Millonarios se confirmó en la noche del viernes. Andrés Llinás, el “Kaiser” de la defensa embajadora, sufrió una grave lesión en el empate 3-3 contra el Deportivo Cali en el estadio El Campín. La lesión se produjo durante una disputa de balón que dejó al defensor tendido en el suelo con claras muestras de dolor, generando gran preocupación en sus compañeros y en los espectadores.

Tras el partido, Llinás fue trasladado de inmediato a una clínica cercana, donde los exámenes médicos arrojaron un diagnóstico desalentador: fractura del cuello de pie de su pierna izquierda, con afectación en el peroné. Este tipo de lesión, que será tratada con una intervención quirúrgica, alejará al futbolista de las canchas por un periodo estimado de entre 3 y 4 meses. Su proceso de recuperación, que iniciará después de la cirugía, será vital para determinar el tiempo exacto de su baja, aunque se estima que su regreso no será antes de 12 semanas.

El referente que deja un vacío en la cancha

La ausencia de Andrés Llinás no es solo una baja deportiva, sino una pérdida significativa para el liderazgo y la identidad de Millonarios. Llinás, de 28 años, es un canterano que ha consolidado su posición como un ídolo para la hinchada. Es un jugador que, además de ser titular indiscutido, se ha convertido en un símbolo de la “garra” y el amor por la camiseta, una herencia que, según sus propias palabras, le inculcó su padre.

Su importancia en el equipo de Alberto Gamero es incuestionable. Llinás ha sido fundamental en la obtención de los últimos títulos del club, incluida la Copa BetPlay 2022 y, de forma memorable, el gol del empate contra Atlético Nacional en la final del Torneo Apertura 2023, que llevó a la victoria en los penales y a la estrella número 16 para el equipo. Su rol en la defensa va más allá de lo táctico, ya que también es una voz de autoridad en el camerino y un ejemplo para los jugadores más jóvenes del plantel. Su valor de mercado ha reflejado su crecimiento, consolidándose como uno de los activos más valiosos del club.



