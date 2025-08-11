“Agrandadas, prepotentes, perversas“, Jugadora del Cali se despachó con todo contra el arbitraje

El partido entre Deportivo Cali e Internacional de Palmira por la segunda fecha de los cuadrangulares de la liga femenina terminó igualado 0-0.

No obstante, el arbitraje levantó polémica e Ingrid Guerra no se contuvo luego del fuerte golpe que sufrió sin ser sancionado para sus rivales.

A pesar de que ambos equipos no se sacaron diferencias, lo que sí se sacaron fueron chispas, pues el partido se tornó muy caliente con faltas por parte de ambos conjuntos.

Al minuto 52, ya en la segunda mitad, Ingrid Guerra saltó a buscar un balón que una compañera le había cedido desde un saque de banda, pero no contó con la presencia de dos jugadoras del Inter, una adelante y otra atrás, quienes terminaron propinándole un fuerte golpe.

El cuerpo médico entró con urgencia al terreno de juego para atender a la número ‘18′ del Deportivo Cali, quien no pudo continuar en el terreno de juego y fue llevada en camilla para ser atendida.

La juez central del compromiso consideró que era una falta normal y no le mostró ninguna tarjeta a las jugadoras del Inter, solamente sancionó una falta a favor del Deportivo Cali.

Al ver esto, Guerra utilizó sus redes sociales para quejarse de la decisión arbitral, comentando en primer lugar: “Dizque una falta normal. ¿Hay que salir muriendo para que sancionen algo?“.

Posteriormente, se despachó con todo y dejó clara su decepción por el nivel de arbitraje en el fútbol colombiano, pues no podía creer que a pesar de ser sustituida en camilla y hasta le cogieron puntos, la juez del compromiso no le puso ninguna sanción a sus rivales:

“Agrandadas, prepotentes, perversas. Dejan que los juegos lleguen a límites que no se pueden entender, límites que duelen mucho. Pero duele más prepararse y recuperarse de las lesiones y que la señora del silbato diga que es una jugada normal. Es una jugada normal de 6 dolorosos puntos, muchos días de incapacidad y sueños estancados, increíble”.