Daniel Muñoz y Jefferson Lerma por un nuevo título en Inglaterra este domingo, ¿A qué hora y cómo verlo?

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron figuras en el título de la FA Cup que consiguió Crystal Palace en la temporada anterior, derrotando en la final al Manchester City.

PUBLICIDAD

Este título les permite jugar una nueva final para iniciar la temporada con otro título: La Community Shield.

El Crystal Palace se tendrá que medir al Liverpool, que llega como campeón de la Premier League

Vea acá: Confirmaron baja sensible del América de Cali para enfrentar a Fluminense por Copa Sudamericana

En la pretemporada se pensó que la Community Shield sería un enfrentamiento de colombianos, pero la marcha de Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich impidió que nuevamente se vieran las caras, ahora, por el primer título de la temporada.

De esta manera, los dos colombianos que dirán presente en la final, y que probablemente serán titulares, estarán del mismo bando, será del Crystal Palace, que sobre el papel, no parte como favorito

¿A qué hora es la final de la Community Shield y por dónde se puede ver?

La temporada inglesa comenzará este domingo 10 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana (hora local), en el mítico estadio de Wembley.

PUBLICIDAD

El partido será transmitido por la señal básica de ESPN, y también en su plataforma de streaming, Disney+.

¿Qué colombianos han ganado la Community Shield?

Este histórico título, que se disputa desde 1908, solamente ha sido levantado por dos colombianos.

El primero fue el guardameta David Ospina, quien defendió los colores del Arsenal y se proclamó campeón en 2017 cuando vencieron al Chelsea, aunque el colombiano no fue titular.

El otro colombiano en proclamarse campeón de la Community Shield fue precisamente Luis Díaz. El guajiro sí fue titular en este partido cuando derrotaron al Manchester City 3 goles por 1 en 2022.

¿Lograrán Muñoz y Lerma sumarse a este selecto listado?