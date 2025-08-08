“El problema más grande en Colombia”, Juan Pablo Montoya habló de la mentalidad en el país

Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano que destacó a los inicios de los 2000 en la Fórmula 1 y que también brilló en otras categorías como la Fórmula Carta, aprovechó una entrevista para soltar una sentencia acerca de la mentalidad del deportista colombiano y de la postura tanto del periodismo como de los fanáticos en nuestro país al respecto.

En su charla con el medio Win Sports, al bogotano le cuestionaron sobre la derrota de la Selección Femenina en la Copa América y la mentalidad del deportista colombiano.

Sobre esto, respondió que “de las cosas más complicadas es manejar la cabeza y manejar la presión. Viene más no del partido sino de la preparación que es la que marca la diferencia. Igual en una carrera sobre las cosas que hay que hacer. Si uno se prepara bien, entiende y ejecuta”.

Para soltar que “El problema más grande en Colombia es que le gusta que uno gane, pero cuando uno no gana, es el perdedor más grande del mundo. En Colombia no miran que llegaron a la final y fueron segundas en el mundo, miran que perdieron. Es la colombianada más grande del mundo”.

“Lo que tienen que hacer es analizar qué se hizo bien y qué no (…) toca entender que no es el fin del mundo, toca prepararse mejor para el siguiente paso y mejorar los estándares”, explicó.

El no ver lo positivo de llegar hasta una final y el reprochar perderla, considera Juan Pablo Montoya como uno de los problemas más grande en Colombia, tanto por los reproches de algunos periodistas como de muchos aficionados.