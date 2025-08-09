Andrés Llinás sufrió impresionante lesión que lo sacó entre lágrimas rumbo al hospital

Andrés Llinás tuvo una impresionante lesión en su pie izquierdo que, antes de conocer parte médico, quedó en evidencia que se fracturó, en una jugada en la que se debió retirar entre lágrimas del estadio El Campín en el partido ante Deportivo Cali por el campeonato colombiano.

Fue en el minuto 71, cuando fue a disputar un balón sobre medio campo que al defensor le quedó enganchado el pie y el jugador rival le cayó encima, originando que el mismo se doblara de manera alarmante.

La situación fue tan intensa que para poderlo retirar del terreno de juego, el equipo médico de Millonarios le debió sujetar el pie para evitar que se lastimara más.

Pronta recuperación a Andrés Llinás que fue trasladado de inmediato a un centro médico para los exámenes de rigor.

