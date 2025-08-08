Dimayor decidió aplazar los dos clásicos capitalinos tras actos violentos en el concierto de Damas Gratis

El reciente episodio de violencia entre barras bravas, ocurrido hace unos días en inmediaciones del Movistar Arena antes del concierto de Damas Gratis y que dejó como saldo el fallecimiento de una persona, ha generado preocupación en las autoridades y un nuevo llamado a reforzar las medidas de seguridad en la ciudad.

La tensión entre hinchadas se ha intensificado, y por petición de la Alcaldía de Bogotá, la Dimayor recibió la solicitud de aplazar los dos clásicos entre Santa Fe y Millonarios que estaban programados para los próximos días.

La medida fue confirmada por Theo González, quien señaló que el partido por la Fecha 17 adelantada de la Liga BetPlay, que se iba a disputar el próximo miércoles 13 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, será aplazado; sumado a esto, la Revista Semana, lo habría confirmado con la Dimayor.

Esta misma determinación aplica para el clásico femenino correspondiente a la Fecha 2 de los Cuadrangulares de la Liga Femenina, que estaba programado para mañana, 9 de agosto.

El objetivo principal de este aplazamiento es prevenir posibles enfrentamientos entre las barras y garantizar la seguridad tanto de los asistentes como de los jugadores. Además, se espera que en los próximos días la Comisión Distrital de Fútbol, junto con la Dimayor y las autoridades locales, definan nuevas fechas y refuercen los protocolos de ingreso y convivencia en el estadio, para evitar desastres o desmanes como los ocurridos en el concierto de Damas Gratis.

¿Quién era el hincha de Santa Fe que falleció en los disturbios de Damas Gratis?

Según comentó Miguel París, experiodista del Gol Caracol, Sergio no habría estado involucrado en las riñas que se estaban presentando. Al contrario era gestor del programa “Aguante popular por la vida”, que busca incentivar la paz entre hinchas. Si bien no se ha esclarecido cómo fue la muerte del hombre, según lo mencionado por el acalde Galán, Sergió habría sido atropellado a las afueras del Movistar Arena.

Por medio de redes sociales, sus amigos han estado dandole un último adiós y compartiendo imágenes junto a él. Mientras que unos lamentan lo ocurrido, otros lo atacan e indican que si estuvo involucrado en los disturbios presentados anoche.

Adicionalmente, el líder de La Guardia Albi- Roja Sur, Diego González aseguró que en los accesos al Movistar Arena no hubo presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y no existieron controles de seguridad necesarios. El líder de la barra señaló que eso generó las riñas y las evidentes imágenes de mujeres y hombres peleando con cuchillos al interior del recinto.