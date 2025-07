El ‘profe’ Montoya confesó las palabras que tiene para su atacante al salir de la cárcel, “Es el mejor regalo”

Luis Fernando Montoya Soto, más conocido como ‘El profe Montoya’ es un exentrenador que ganó la Copa Libertadores junto al Once Caldas. Luego de 10 días de este suceso que marcó la historia no solo del equipo, sino también la de él y por supuesto, la de su familia. Sin embargo, tiempo después fue víctima de un asalto junto a su esposa, Adriana, pues por salvaguardar la vida de su pareja recibió una bala que entró por su cuello, dejándolo cuadraplejico, debido a la lesión en la médula espinal.

Si bien, este hecho se dio hace más de 20 años, lo cierto es que el profe Montoya se ha convertido en sinónimo de lucha y perseverancia en el país, dando de que hablar en cada una de sus apariciones y por ende, su manera de ver la vida tras este complejo hecho que vivió. Hace pocos días, Mónica Rodríguez estuvo conversación con él mediante una entrevista a través de su canal de YouTube, donde confesó que ya no piensa en ese momento, sino, por el contrario, agradece por lo logrado, especialmente en el ver a su hijo crecer y graduarse de la universidad, pero también las palabras para su atacante no faltaron:

“Mónica que había una persona que no me quitaba la mirada, entonces yo me hacía el bobo y seguía cuando él sale a recibir el grado (…) Me dijo profe yo compartí mucho tiempo con la persona que le hizo eso y usted no sabe lo que él llora cuando lo ve a usted, le queda más o menos una semana de tristeza. ¿A usted no le gustaría hablar con él? Yo veo una cosa, dígale que no se preocupe, yo estoy tranquilo, no sé como se llama, no sé quién es, no sé por qué lo hizo. Dígale que la mejor alegría es cuando él salga de la cárcel, lo primero que tiene que hacer es nunca coja un arma para atentar contra un ser humano. Es el mejor regalo que me puede hacer. Es lo mejor que puede hacer, es todo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Luis Fernando Montoya.

¿Quién es la esposa de Luis Fernando Montoya?

La esposa del exfutbolista y exentrenador colombiano Luis Fernando Montoya, es Adriana Herrera, siendo reconocida y admirada en Colombia por ser un verdadero pilar y un ejemplo de amor incondicional y resiliencia. Ha estado al lado de Luis Fernando Montoya desde el trágico suceso de 2004, convirtiéndose en su principal soporte, cuidadora y motivación.