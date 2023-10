El hijo del ‘Profe’ Montoya se graduó de prestigiosa universidad gracias al Once Caldas, pero no todo es felicidad

El hijo de Luis Fernando Montoya se graduó con una beca que le dio el Once Caldas. Sin embargo, la situación del tradicional equipo caldense con el ‘Profe’ no es la mejor. Resulta que el ‘albo’ tiene una deuda con él, la cual se remonta a la época en que se consagraron como campeones de la Copa Liberadores.

Este 18 de octubre de 2023, la Universidad de los Andes graduó a casi mil de sus estudiantes. Entre los homenajeados estuvo Jose Fernando Montoya, el hijo del ‘Profe’ Montoya.

Aunque muchos no lo saben, el Once Caldas le debe un ‘dineral’ al ‘Profe’ y, más de 15 años después de que salió del club por aquel despreciable robo, no le ha pagado. En consecuencia, el club caldense llegó a un acuerdo de pago y asumió los costos de los estudios de José Fernando en la prestigiosa universidad. Sin embargo, esto no cubre la deuda del club con el ‘Campeón de la Vida’.

Osvaldo Hernández, el editor de deportes del Diario La Patria de Manizales, fue quien mostró y contó algunos detalles del grado del hijo del ‘Profe’.

“José Fernando Montoya Herrera, hijo del profe Luis Fernando Montoya, se graduó ayer en la Universidad de los Andes con la beca que le dio el Once Caldas por la conciliación laboral que firmaron en el 2006. Aún le deben el partido (hace 17 años). Luego le agregaron otra deuda y nada que le pagan″, Osvaldo Hernández

José Fernando Montoya Herrera, hijo del profe Luis Fernando Montoya, se graduó ayer en @Uniandes con la beca que le dio el @oncecaldas por la conciliación laboral que firmaron en el 2006. Aún le deben el partido (hace 17 años). Luego le agregaron otra deuda y nada que le pagan. pic.twitter.com/MU41kf9Zh7 — Osvaldo Hernández (@osvaldoinforma) October 18, 2023

