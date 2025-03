Hinchas de Santa Fe atacaron con piedras el bus de Millonarios a las afueras de El Campín

Millonaros vs. Santa Fe

La fecha de clásicos de la Liga BetPlay tiene a la expectativa a muchos por los resultados que los equipos puedan obtener, en especial del clásico capitalino que tiene como equipo local a Santa Fe. Esto se vio empañado luego de los enfrentamientos entre hinchas, luego de que partidarios de Santa Fe atacaran el bus del cuadro ‘embajador’.

Esto ha sido reportado por algunos de los integrantes del equipo y periodistas deportivos como Pipe Sierra reportaron los daños que se causaron en el bus. Según lo reportado, los ataques sucedieron con piedras y botellas, los vidrios del medio de transporte de los ‘embajadores’ se reventaron.

Fuentes cercanas a Publimetro, indicaron que la botella que fue arrojada al bus, hirió a uno de los integrantes del cuadro ‘embajador’. Hasta el momento, los hinchas de ambos equipos están atentos a los posibles cambios que este hecho violento puede generan en el partido que debería iniciar a las 8:30 de la noche.

¿Qué dijo Hugo Rodellega sobre el clásico capitalino?

Independiente Santa Fe no ha tenido un camino sencillo en 2024. A pesar de haber sumado una cantidad significativa de puntos durante la temporada, la ausencia de títulos puso en duda el proceso liderado por Pablo Peirano. Su continuidad dependía del desempeño en la serie contra Deportes Iquique en la Copa Libertadores, pero tras la eliminación, el entrenador dejó su cargo.

Por otro lado, Millonarios enfrenta una crisis similar. La temporada pasada no fue destacada, lo que llevó a la salida de Alberto Gamero y a la llegada de David González como nuevo técnico. Por esta razón, Hugo Rodallega salió a explicar lo mucho que se juegan en este partido: “Les vamos a ganar, nosotros vamos a salir a ganar, nosotros no vamos a salir a enserar que sucede, tenemos que salir a proponer y ganar el clásico, no sirve otro resultado”.