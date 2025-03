Santa Fe dejó por fuera del clásico contra Millonarios a futbolista que fue titular el partido pasado

Independiente Santa Fe y Millonarios se verán las caras por primera vez en 2025 con los ‘Cardenales’ en condición de local. Precisamente, el ‘León’ dio a conocer los futbolistas convocados para el clásico capitalino y sorprendió la ausencia de un futbolista que fue titular el partido pasado contra Atlético Bucaramanga.

Mientras se oficializa la llegada de Jorge Bava al banquillo de Santa Fe, Francisco López sigue a cargo del equipo y dirigirá el clásico, así que dio a conocer los jugadores que tendrá en cuenta para dicho compromiso.

Por un lado, Harold Santiago Mosquera y Yéicar Perlaza regresaron al equipo luego de perderse el partido contra Bucaramanga, mientras que Lucas Ríos no hizo parte de la lista de jugadores disponibles para enfrentarse a Millonarios.

Hasta el momento se desconoce si la ausencia del argentino fue una decisión técnica o si Ríos tiene alguna molestia física que le impide estar en el partido.

El partido Santa Fe vs Millonarios se disputará este sábado 22 de marzo a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio El Campín.

Yilmar Velásquez, de Santa Fe, normalizó que quemar el tiempo

El mediocampista de Santa Fe opinó acerca de la pérdida de tiempo a propósito del Bucaramanga y dejó claro que no se debe escandalizar porque es algo que también Santa Fe ha hecho:

“Estoy de acuerdo con él. Nosotros lo hicimos con Once Caldas, no se nos daban los pases, no estábamos efectivos. Como dije anteriormente, soy muy autocrítico, fue uno de mis peores partidos, pero defensivamente siempre estuvimos. El profesor también me pidió que tratara de controlar más el balón, estaba jugando a un pase y errando muchos balones, pero este equipo independientemente del juego, siempre mentalmente estamos ahí, estamos unidos, estamos luchando. Marmolejo siempre nos está salvando y creo que eso ha sido muy importante para mantener el cero.

Hoy un gol que yo realmente no entiendo porque veníamos todos parejos. No tenían ellos superioridad numérica y aunque perdimos el balón, todos estábamos parejos. El gol llegó y nos sorprendió, no lo esperábamos porque veníamos con el cero. Son cosas del juego y sí creo que quemar tiempo también hace parte del juego. Uno se frustra, pero también lo hemos hecho, entonces hay que aceptar las cosas como son".