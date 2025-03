“Les vamos a ganar”, Hugo Rodallega demostró la confianza que tiene en que Santa Fe derrotará a Millonarios

Uno de los partidos más atractivos de nuestro país es el Independiente Santa Fe vs. Millonarios, quienes se enfrentarán dos veces en menos de una semana por la Liga BetPlay, en la que ambos están fuertemente necesitados si desean treparse a los primeros puestos y no solo pelear por los cuadrangulares, sino también, por ser cabezas de serie. Pese a que el fútbol bogotano no pasa por su mejor momento, este no deja de ser un auténtico partidazo donde hay más que solo tres o seis puntos en juego, ya que son dos de las hinchadas con mayor rivalidad de la nación.

Por el lado de Independiente Santa Fe, la situación no ha sido fácil, ya que, pese a no tener un mal año en el 2024 donde cosecharon una buena cantidad de puntos, la falta de títulos condenó al proceso de Pablo Peirano a depender de la serie contra Deportes Iquique en Copa Libertadores, la cual perdió y salió de su cargo. Por el lado de sus vecinos, Millonarios, la crisis es similar, ya que el año anterior fue discreto y concluyó con la salida de Alberto Gamero y la llegada de David González, quien ya tiene medio pie afuera por la eliminación en Copa Sudamericana y los malos resultados en liga, donde no ha sido muy consistente.

Teniendo en cuenta esto, hay mucho en juego en los dos partidos, y así lo entendió Hugo Rodallega, quien hace unos días dio estas declaraciones para calentar el ambiente: “Les vamos a ganar, nosotros vamos a salir a ganar, nosotros no vamos a salir a enserar que sucede, tenemos que salir a proponer y ganar el clásico, no sirve otro resultado”. Se espera que ambos salgan con el cuchillo entre los dientes y lo dejen todo por los objetivos, el público y el honor de ganar el clásico capitalino.