“La terquedad no lleva a buen puerto”, Carlos Antonio Vélez le pidió a Néstor Lorenzo poner a un jugador de Nacional

Una de las grandes decepciones para millones de colombianos en los últimos días fue la derrota de la Selección Colombia en manos de Brasil de forma dolorosa, ya que sobre los últimos minutos llegó el segundo gol marcado por Vinicius que redujo a la tricolor a su mínima expresión. Después del pitazo final, salieron a relucir los múltiples errores que pudo cometer Néstor Lorenzo, partiendo desde la alineación, hasta su forma de llevar el desarrollo del partido, donde no hizo todos los cambios que hubiera podido para poder revertir la situación y haber dado el golpe en el país de la canarinha.

PUBLICIDAD

Tanto los hinchas, como los periodistas deportivos y analistas del juego, volcaron toda la culpa hacia el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien, según muchos, debería pensar en replantear su nómina para enfrentar a Paraguay, a tal punto que hay aquellos que piden de titular a Marino Hinestroza, futbolista de Atlético Nacional que apenas recibió su primera convocatoria a la de mayores y ya le roba suspiros a varios que creen que es la solución a los problemas del equipo, y que podría contribuir al retorno de la senda victoriosa.

Uno de los que manifestó este deseo fue el periodista Carlos Antonio Vélez, que anda bastante activo en redes dejando saber sus controversiales opiniones, como la relacionada con Marino y su papel en la selección, el cual debería, según él, empezar en la siguiente fecha contra Paraguay, donde al menos se espera que tenga minutos: "¡Procedimiento que da resultado NO se cambia, pero el que NO da resultados SE CAMBIA! Llegó la hora de patear el tablero… (¿hay tablero?) Marino para abrirlos por fuera, Durán para desgastar a los duros defensores y Juanfer para aportar las ideas, además de profundidad… Y tal vez un par de cambios más…. ¡La terquedad no lleva a buen puerto, generalmente!“.