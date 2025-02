Alberto Gamero recibirá oferta de Santa Fe para ser su nuevo DT, según periodista de ESPN

Por más increíble que parezca, Alberto Gamero, recién salido de Millonarios, es uno de los candidatos más fuertes para ser el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe.

El encargado de revelar la información fue Julián Capera, periodista de ESPN, quien utilizó sus redes sociales para dar una noticia que podría sorprender a más de uno: Alberto Gamero está en la carpeta de Santa Fe para reemplazar a Pablo Peirano.

Según recordó el periodista, Gamero ya había despertado el interés del cuadro ‘Cardenal’, incluso antes de su llegada a Millonarios, específicamente cuando dirigía al Deportes Tolima:

“Alberto Gamero es candidato para dirigir Independiente Santa Fe. En los próximos días debe haber una oferta formal. El equipo cardenal lo buscó en dos ocasiones cuando dirigía al Deportes Tolima”.

Alberto Gamero no descartó llegar a Santa Fe:

El técnico samario, durante una entrevista con Win Sports, explicó que si lo buscaran de Santa Fe, no se negaría únicamente por el vínculo con Millonarios.

Sin embargo, sus palabras dieron a entender que preferiría tomarse un tiempo para descansar y compartir con su familia, pero llama la atención ahora que se dio a conocer el interés de Santa Fe:

“Nosotros no podemos decir ‘no’ a nada en la vida a nada, uno tiene que mirar las cosas con tranquilidad. Se que hay cinco años en una institución, pero Alberto Gamero no se puede quedar en eso, Alberto Gamero sigue viviendo, tiene que pagar su apartamento, pagar su casa, es lo que uno como profesional siempre debe pensar. Uno no puede decir que no va a tal parte porque yo también tengo familia y eso uno no lo puede evitar, pero en estos momentos no tengo desespero por estar en un banquillo. Estoy descansando”.