Javier Hernández Bonnet reveló su conversación con Rafael Dudamel sobre los rumores con Santa Fe

La dolorosa eliminación de la Copa Libertadores que sufrió Independiente Santa Fe a manos de Deportes Iquique desencadenó la salida de Pablo Peirano, y así mismo, se dijo que Rafael Dudamel podría ser su sucesor.

Entonces, Javier Hernández Bonnet, quien es compañero del técnico venezolano en el ‘Gol Caracol’ reveló que tuvo la oportunidad de hablar con él acerca de Santa Fe.

Durante la emisión de ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio, en la tarde de este miércoles 26 de febrero, Hernández Bonnet puso sobre la mesa el tema de Santa Fe y no ocultó su contacto con Rafael Dudamel.

Según las palabras del experimentado periodista, no hay ningún tipo de acercamiento entre el técnico y el cuadro capitalino, sino que todo se trataría solamente de un rumor.

“Les quiero decir que yo hablé con Rafael Dudamel ayer en la noche después del partido tuve la oportunidad de conversar con él por temas que tenían que ver con la logística de las transmisiones del Gol Caracol por la próxima fase de eliminatoria y tocamos el tema de Independiente Santa Fe, no fue el tema esencial, pero lo tocamos

Me dijo ‘no tengo la menor idea de lo que se está diciendo en la calle’, no me han dicho, no me han llamado".

Rafael Dudamel Foto tomada de la cuenta de Instagram de Atlético Bucaramanga

Santa Fe se quedó sin entrenador:

A falta de un comunicado oficial, Pablo Peirano no es más director técnico de Santa Fe.

Un día después de su fracaso en la Copa Libertadores, se reportó que el estratega uruguayo sale del equipo que supo llevar hasta el subcampeonato del fútbol colombiano en el primer semestre del año pasado.

De esta manera, se desconoce quién será el encargado de relevar a Peirano.