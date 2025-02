Alberto Gamero se sinceró tras salir de Millonarios para confesar si ficharía por Santa Fe o Nacional

Alberto Gamero estuvo un lustro en la dirección técnica de Millonarios, donde consiguió tres títulos: Liga, Copa y Superliga, pero tras su salida, confesó que su saldo pendiente fue el torneo internacional.

Asimismo, ahora que es agente libre, Gamero confesó que no se cierra a la posibilidad de dirigir Santa Fe o Millonarios.

En primer lugar, el estratega samario, quien concedió una entrevista para Win Sports, aseguró que no hay otra manera de llamar a su participación en los torneos internacionales con Millonarios que un mal trabajo, pues aunque logró todos los títulos posibles de nuestro país, no pudo reflejarlo ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana:

“Yo no voy a esconder que lo de la Copa Libertadores fue malo, no hicimos buen trabajo y esa es una de las tareas pendientes que tiene Millonarios. Yo gané liga, copa y superliga, me faltó el evento internacional. Hubo muchos factores y traspiés. En 2023 jugamos 72 partidos, el equipo de más partidos jugados, íbamos a jugar contra Defensa y Justicia, un martes después de jugar un sábado, hubo muchos lesionados, pero igual no puedo esconder que es una cuenta pendiente, no solo en Millonarios, sino en el fútbol colombiano”.

Posteriormente, a Alberto Gamero, quien ha dirigido otros equipos del fútbol colombiano como Boyacá Chicó, Deportes Tolima o Junior, le preguntaron si estaría dispuesto a fichar por uno de los mayores rivales de Millonarios como Santa Fe o Atlético Nacional. Él, sin dudarlo, dejó claro que en su carrera no puede negarse a ninguna posibilidad, más aún con equipos tan importantes para nuestro balompié:

“Nosotros no podemos decir ‘no’ en la vida a nada… sé que hay un pasado de cinco años en una institución, pero Alberto Gamero sigue viviendo".