Es oficial: Pablo Peirano no es más técnico de Santa Fe

Pablo Peirano ya no es más director técnico de Independiente Santa Fe, quien regresó la ilusión del ‘León’ al llevarlo a una final de liga tras cuatro años, pero que terminó con subcampeonato.

Un semestre después, aunque fue líder del ‘todos contra todos’, tuvo uno de los peores cuadrangulares en la historia del equipo, al conseguir solo un punto de 18 posibles.

En 2025 tenía la oportunidad de redimirse en la Copa Libertadores, pero quedó eliminado en primera ronda, razón por la cual, termina saliendo del equipo.

Según informaron múltiples fuentes de la prensa, por común acuerdo, Pablo Peirano dejó de ser el entrenador del cuadro ‘Cardenal’:

¡Pablo Peirano 🇺🇾 deja de ser el DT de @SantaFe 🇮🇩!

📌 El entrenador uruguayo de 50 años no continúa en el León 🦁 tras la eliminación prematura en la @Libertadores 🏆, según adelantó @CLMerlo

📊 Rendimiento en su paso como DT de #SantaFe

🏟️ 70 partidos dirigidos

✅️ 29 Victorias

🤝 20 Empates

❌️ 21 derrotas

⚽️ 84 goles a favor

⛔️ 69 goles en contra

📊 Rendimiento del 51%

¿Quién reemplazará a Pablo Peirano en Santa Fe?

Hasta el momento se desconoce quién será el encargado de asumir la dirección técnica del equipo, pues han surgido muchos rumores, pero nada en concreto.

Uno de ellos es Rafael Dudamel, quien en conversación con Javier Hernández Bonnet, confesó que no ha existido ningún tipo de acercamiento con el cuadro capitalino.

“Les quiero decir que yo hablé con Rafael Dudamel ayer en la noche después del partido tuve la oportunidad de conversar con él por temas que tenían que ver con la logística de las transmisiones del Gol Caracol por la próxima fase de eliminatoria y tocamos el tema de Independiente Santa Fe, no fue el tema esencial, pero lo tocamos

Me dijo ‘no tengo la menor idea de lo que se está diciendo en la calle’, no me han dicho, no me han llamado".