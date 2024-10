“Siempre habla mal de uno”: Edwin Cardona se despachó contra quien lo critica a él y a James

Muchos comentarios surgieron ante la llegada de Edwin Cardona a Atlético Nacional luego de un paso discreto por América de Cali. Sin embargo, el talentoso mediocampista se encargó de demostrar que todavía está vigente y tiene mucho por aportarle al conjunto ‘Verdolaga’.

Luego de varios meses en la institución, el ‘8′ finalmente se desahogó y habló sobre un personaje que, según él, siempre habla mal del fútbol colombiano, pues hasta puso a James Rodríguez de ejemplo.

El futbolista de Atlético Nacional no quiso dar nombres para evitar entrar en polémicas, pero no tuvo problema en nombrar a James Rodríguez, con quien compartió en la Selección Colombia, como uno de los jugadores que ha sido víctima de las críticas de dicho personaje.

Edwin Andrés dio a entender que muchas de sus opiniones las da, seguramente para generar polémica, pues muchos están de acuerdo con algo, pero él no:

“Hay una persona en el fútbol colombiano que siempre habla mal del uno, mal del otro. Que James es no sé qué y sale figura de la Copa América, que un entrenador es esto y salió campeón. Yo no sé si la culpa es de todos o solamente de uno. Porque entre 10 periodistas que eligen a uno y para él es otro. Si no te gusta el jugador o no te cae bien, no sé qué le haya hecho, por qué tienes que dar otra opinión sabiendo que el resto lo eligieron”.

