“Un nuevo camino me espera”: Periodista se despidió de ESPN y especulan que irá a Win Sports

El último día de septiembre dejó una baja sensible para el canal ESPN, pues la periodista Lizeth ‘Liche’ Durán anunció a través de sus redes sociales que se marcha del canal luego de varios años, no sin antes agradecer a cada una de las personas que hizo parte de su trabajo.

Pese a que la periodista no dio más detalles de su salida, ni tampoco contó si irá para otro medio de comunicación, publicó un mensaje emotivo que le presentamos a continuación:

“GRACIAS ESPN POR HACER MI SUEÑO REALIDAD… Hoy me despido con el corazón lleno de agradecimiento, con la satisfacción de llevarme para siempre a muchos amigos que aquí hice, con más aprendizajes y con la inmensa alegría de haber hecho parte de este maravilloso proyecto. Gracias @pegsagroup por creer en mí, gracias @luisferdominguez por permitirme soñar, GRACIAS a mis compañeros y amigos de cada tarde @casalesports @fabianvargas_6 @eltinoasprilla @aristigol09 @pinchizar @jorgebermudezh y todos los que por allí han pasado en #F360 , por dejarme hablar e interrumpirlos cada minuto en los programas, a todo el equipo técnico y de producción y por supuesto a ustedes los televidentes que por estos años me dejaron entrar a sus casas a través de esta pantalla. Espero que cada vez que nos encontremos nos regalemos una sonrisa por el tiempo compartido, un nuevo camino me espera, porque hoy más que nunca estoy convencida de que LA VIDA EMPIEZA MUCHAS VECES, las veces que sean necesarias. GRACIAS TOTALES ESPN COLOMBIA@espncolombia#hastapronto #mevoyagradecida #feliz #espnf360🙏🏻❤️🙌🏻Con amor,LICHE DURÁN AN AN AN 😜”

En el video que compartió la periodista, varias personas especularon que podría ir a Win Sports:

- Seguro va a WIN

- Se va para win?😢

" No me digas que también se fue para que canal que todos odiamos.......😢😢😢”