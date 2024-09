Falcao destacó al futbolista de Millonarios que tiene talento para ser convocado a Selección Colombia

Juan José Ramírez, al igual que Radamel Falcao García, llegó a Millonarios para reforzar la plantilla de cara al segundo semestre de este 2024. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades de jugar en los primeros juegos de la campaña y hasta ahora ha sido tenido en cuenta por Alberto Gamero en los dos más recientes juegos, donde se llevó muchos elogios.

De hecho, una de las personas que no le negó los aplausos fue Radamel Falcao García. Así lo confesó el joven futbolista, quien concedió una entrevista en Caracol Radio, donde también habló sobre qué pasaba por su mente cuando no tenía la oportunidad de jugar.

En primer lugar, Ramírez demostró gran madurez para asumir la razón por la cual no era tenido en cuenta:

“Uno como jugador tiene que tener la tranquilidad y la certeza que el fútbol es un estado de ánimo que uno tiene que saber controlar y que Dios sabe cómo hace sus cosas. Uno siempre quiere estar, siempre quiere actuar, venía de un ritmo importante de lo que es el torneo de la B. Si te digo que uno no se molesta o que uno no se aburre, te estuviera diciendo mentiras. Tuve la fortaleza de seguir entrenando bien, demostrando en los entrenamientos y gracias a Dios el profe me dio la confianza en estos últimos dos partidos”.

De igual manera, también dijo que ‘El Tigre’ lo ha aconsejado y acompañado durante todo este tiempo, al punto que le dijo que podía llegar a integrar la Selección Colombia y también jugar en Europa:

“Como jugador joven siempre he recibido su voz de aliento, él ve y me dice, que tengo mucho talento y que tengo todo para estar en la Selección y para jugar en Europa, siempre es como esa relación de papá, por decirlo así, con el hijo, que te ayuda, te aconseja, te guía. Hasta el día de hoy, todavía no me las creo, lo sigo procesando, contento, eso para mí ha sido importante y ahora que he tenido la oportunidad de actuar en estos dos partidos se ha puesto muy contento y me ha felicitado. Eso me hace muy feliz”.