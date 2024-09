“Yo nunca he dicho esto”: Edwin Cardona dio detalles inéditos de su no convocatoria al Mundial 2018

Teófilo Gutiérrez denunció que le habían puesto ciertas condiciones para convocarlo al Mundial de Rusia 2018, hecho que no aceptó y por ese motivo se quedó por fuera. Ahora fue turno de Edwin Cardona, quien tampoco integró la lista de convocados por José Pékerman a la segunda Copa del Mundo consecutiva, y aunque él no habló de ningún tipo de chantaje, sí dijo que le cambiaron los papeles de un momento a otro.

En primer lugar, Edwin Andrés fue muy prudente al no revelar el nombre de la persona con quien habló, pero contó que le habían asegurado su lugar en la delegación colombiana, hecho que finalmente no sucedió, noticia que supo mientras iba conduciendo:

“Para mí, lo más duro es que me hayan dejado fuera del Mundial. Creo que yo nunca he dicho esto, pero cuando yo me reuní con la persona en Argentina, yo estaba en la convocatoria y a mí me habían dicho que yo iba a ir. Es más, en Boca Juniors, a nosotros nos dieron una semana de vacaciones antes, para que pudiera estar en el Mundial, pero cuando me llamaron, ni siquiera del número de él sino de otro número. Fue muy duro porque cuando me llamaron yo casi me choco. Yo iba con toda mi familia para la casa y cuando recibí esa llamada, solté el volante, pues me dijeron que no iba a estar entre los 25 convocados, encones es duro porque cuando a ti te dicen una cosa y después te llaman de otro número a decirte que no

Lo curioso es que Cardona aseguró que hubo una revolución, pero tampoco se animó a entrar más en detalles, así que dejó la idea abierta para que cada quien saque sus conclusiones:

“Hubo una revolución muy grande en ese tiempo, pero para mí eso fue lo más duro”.