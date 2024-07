Rafael Dudamel rugió como leopardo en Caracol para criticar al VAR de la Copa América

El Levis’s Stadium en Santa Clara California, fue testigo de una de las jugadas más polémicas en lo que lleva la Copa América 2024, luego de que el equipo arbitral del Brasil-Colombia, anulara el gol de Davinson Sánchez , defensa del equipo cafetero que conectó con su cabeza un centro de James Rodríguez. Inmediatamente conocida la decisión del VAR, Rafael Dudamel, que se encontraba como panelista del Gol Caracol criticó la decisión en su editorial.

El campeón con el Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay 2024-1, no ocultó su descontento por la decisión del colegiado Jesús Valenzuela, quien ni siquiera fue a ver la pantalla para tener una perspectiva más amplia de la acción, quedándose con lo que su equipo de trabajo le indicaba por el pinganillo. El venezolano expresó instantes después de lo sucedido “Esta me deja muchas más dudas todavía”, al ver las imágenes explicativas que se daban en la transmisión, mismas que analizó para dar una contundente opinión antes del inicio de la segunda parte del ‘cotejo’: “Mientras más cámaras y perspectivas muestran, más me hace pensar que fue gol”.