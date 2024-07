Javier Hernández Bonnet estalló contra el VAR por anular gol de Dávinson Sánchez en el Brasil-Colombia

El cierre del Grupo D, de la Copa América, reunió a los seleccionados de Brasil y Colombia en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, ‘cotejo’ en el que la polémica se hizo presente luego de que al onceno dirigido por Néstor Lorenzo le anularan un gol, acción que fue criticada de inmediata por uno de los comentaristas deportivos más reconocidos en Colombia, Javier Hernández Bonnet.

Luego de que la verde amarela marcara el 1-0 mediante un tiro libre, producto de la zurda de Rafinha, la Selección Colombia se fue con toda al ataque para empatar el marcador y en una de esas jugadas se presentó una decisión del VAR que ha dejado pie a la duda de millones de amantes del balompié que veían la transmisión en vivo. Rondaba el minuto 18′ en el cronómetro y James Rodríguez se disponía a cobrar un centro desde el costado derecho del campo brasileño, cobro que terminó en un cabezazo de Davinson Sánchez que se metió dentro de los tres palos, grito de gol que fue opacado por la decisión arbitral.

Al ver esto, Bonnet y sus panelistas del ‘Gol Caracol’, decidieron emitir su editorial por lo sucedido, en la que Javier expresó: “La repetición del VAR, no aclara; por el contrario, oscurece”, “No tienen en cuenta la axila, es el punto donde se mide cuando no está adelantado el pie”; palabras que fueron complementadas por Rafael Dudamel, campeón con Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay 2024 -1, “Esta me deja muchas más dudas todavía”, argumentó el venezolano.

Mientras esto sucedía, Costa Rica estaba haciendo la tarea para clasificar a la siguiente fase de la competición, ya que en menos de 10 minutos ya le iba ganando por dos anotaciones a Paraguay, seleccionado que quedó con una ‘espinita’ con Brasil, luego de perder 1-4 en la jornada dos de la fase de grupos.