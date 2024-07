Hernández Bonnet recordó la ‘misión fallida’ que Caracol le encargó con Andrés Escobar, antes de la tragedia

Este martes 2 de julio es una fecha importante para nuestro país, no tanto por el partido que tendrá Colombia vs Brasil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, sino porque se cumplen tres décadas de un trágico momento que marcó la historia; el asesinato de Andrés Escobar. De hecho, Javier Hernández Bonnet hizo memoria de aquel momento y contó que Caracol le puso una misión con ‘el caballero del fútbol’, aunque no lo logró

Javier Hernández Bonnet recordó la misión que tenía con Andrés Escobar antes de la tragedia

El director del ‘Gol Caracol’ habló con Publimetro Colombia y dejó claro que la derrota más dolorosa que ha sufrido en medio de un cubrimiento de la ‘Tricolor’, pero no eligió algún suceso dentro de un terreno de juego, sino lo que sucedió fuera de él, hace treinta años, que fue el doloroso asesinato de Andrés Escobar tras la eliminación del combinado nacional en la Copa del Mundo de 1994, donde el defensor hizo el recordado autogol:

“Hay una derrota de selección Colombia que para mí fue muy dolorosa, pero más que por el resultado deportivo fue porque perdimos a un gran hombre, Andrés Escobar Aquella selección del año 1994 del campeonato mundial de los Estados Unidos”.

De hecho, Hernández Bonnet contó que en Caracol Radio le pidieron que convenciera a Andrés Escobar para que se volviera comentarista y no se devolviera al país, pero él no aceptó:

“Tal vez ese fue el momento más triste, la derrota ante Estados Unidos, el autogol y por supuesto la eliminación, pero más allá de eso, la consecuencia que tuvo y lo digo con el dolor porque a mí Caracol Radio me había dado la tarea de convencer a Andrés escobar de quedarse en Estados Unidos como comentarista y él se cerró a la banda. Después de unos días supimos de la nefasta noticia de la pérdida de Andrés Escobar”.