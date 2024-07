“La compensación”: Juan Felipe Cadavid insinuó que también ‘robaron’ a Brasil vs Colombia

Juan Felipe Cadavid no aseguró que hubieran robado a la selección Colombia, aunque sí señaló que es terrible el manejo del arbitraje y el VAR durante esta Copa América, empezando por la manera en cómo trazan las líneas y la ausencia del SAOT, que sí está presente en la Eurocopa:

PUBLICIDAD

“Nunca había visto una toma desde atrás para explicar un fuera de juego… Y ojo, esto no es para decir que nos roban, nos quitan, ni nada por el estilo… Esto es para demostrar la VERGÜENZA el VAR en esta Copa América”

“ES UNA VERGÜENZA QUE CONMEBOL NO TENGA SAOT. Veremos la línea, seguramente está en fuera de lugar, pero un torneo de estos merece SAOT como la EURO PD: Después prendo el sirirí del cambio de la norma”.

Juan Felipe Cadavid insinuó que también ‘robaron’ a Brasil vs Colombia

El periodista de Caracol Radio utilizó sus redes sociales para hacer hincapié en que el nivel arbitral ha estado terrible, e incluso, la misma selección de Brasil se vio perjudicada por una acción donde debieron señalar pena máxima en su favor, según dijo Cadavid.

La jugada en cuestión fue una acción que terminó en el tiro de esquina luego de una aproximación de Vinicius Jr, quien no pudo pasar porque se encontró con Daniel Muñoz, quien no dudó en barrerse para evitar el gol, aunque no llegó a contactar ni al jugador ni al balón.

Aun así, Juan Felipe aseguró que sí debieron señalar penal:

“Llegó la compensación. Era penal”.

PUBLICIDAD

Por supuesto, el comentario de Juan Felipe, desató un montón de críticas:

- “¿Penal dónde, Juan Felipe? No lo toca, arrastra la pierna y por eso hay contacto”.

- “Penal donde, si vos jugaste fútbol sabes que paso ahí”

- “No era penal Juan. De pronto para ud, pero creo que para muchos no, me incluyo, y no es porque sea Colombia. Vinicius iba arrastrando los pies”