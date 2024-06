Famoso excompañero de Vélez fue quien dijo que lo echaron de Win Sports, pero él le mandó su vainazo

Muchas cosas se suelen hablar sobre Carlos Antonio Vélez por lo polémicas que resultan ser sus distintas opiniones, pero él mismo tuvo que salir a desmentir una supuesta carta de despido de Win Sports y fue un colega suyo quien dio esa versión.

Este es el excompañero de Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que lo echaron de Win Sports:

Se trata del famoso narrador Javier Fernández Franco, mejor conocido como el ‘Cantante del Gol’, quien recientemente fue despedido de Win Sports, según él, sin justificación, porque ahora el canal quiere hacer una reestructuración y contar con más programas que transmisiones de partidos.

El reconocido relator concedió una entrevista con KienyKe, donde habló acerca de su salida del canal y también aseguró que es algo normal, pues al propio Carlos Antonio Vélez le habían pasado una carta de despedido, hasta que él hizo sus gestiones:

“Incluso al propio Carlos Antonio Vélez le sucedió, le pasaron una carta y lo sacaron de Win, lo echaron de Win. Él tuvo que preguntar, hacer sus movimientos normales, porque yo creo que Carlos Antonio se sentía pisoteado. Me imagino que era eso. Y él mismo logró hablar con la gente y poder regresar”

Fue entonces cuando Carlos Antonio aprovechó su espacio de Palabras Mayores para dejar claro que no lo habían echado, sino que él había decidido no renovar contrato por un cambio de condiciones, aunque finalmente todo volvió a la normalidad y no se tuvo que ir:

“En mi libro cuento detalladamente el episodio de ‘MI RENUNCIA’ el 23 de octubre de 2022 a Win Sports. Me cambiaron las condiciones, se tomaron unas decisiones en las que me sentí afectado y dije que no renovaba contrato. Al final, volvieron las condiciones a su lugar, entonces retiré el no renovar contrato y lo renové. Un 9 de enero que me vine de Lima a Bogotá en la mañana. Hice una reunión con el presidente y luego me regresé en la tarde a Lima”.

“No inventen, a mí no me han echado de ninguna parte”.