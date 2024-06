A muchos les tomó por sorpresa el anuncio de Win Sports, donde hizo saber que Javier Fernández Franco, mejor conocido como el Cantante del Gol, no continuaría en el canal luego de cinco años siendo la voz principal para las transmisiones del fútbol colombiano.

El propio periodista demostró que lo tomaron fuera de base y en unas nuevas declaraciones aseguró que lo engañaron para la reunión en que lo iban a despedir y tras del hecho dejó claro que fue sin justa causa.

Cantante del Gol reveló que en Win Sports lo engañaron al despedirlo y vaticinó el futuro del canal:

En primer lugar, el relator dijo que estaba tan sorprendido como muchas personas relacionadas con el FPC, quienes lo llamaron para preguntarle qué había pasado:

“Ese mismo día no sé por qué medio se enteraron, el mismo miércoles 29, en la tarde noche, recibí muchas llamadas de gente vinculada con el fútbol, directivos, presidentes de clubes, realmente sorprendidos con la noticia y también les dije que también me sorprendí”.

Posteriormente, Fernández Franco reveló que la reunión donde le pasaron la carta de despido, era originalmente con el propósito de organizar tiempos respecto a los eventos:

“A mí me llaman a una reunión donde vamos a hablar de programación, pero termino llegando yo solo a una oficina y resulta que la reunión de programación como que era solo para mí. Entonces ahí me entregaron la noticia”

Finalmente, el otrora narrador del Gol Caracol confesó que nunca lo habían despedido, y como fue sin justa causa, cree que se relaciona con un cambio estructural del canal, pues en un futuro no muy lejano seguramente buscarán tener más programas que transmisiones de partidos:

“Es la primera vez que en 41 años que llevo de profesión que me pasan una carta y además sin justificación, porque la carta dice claramente que no hay ninguna justificación para que yo salga de Win, pero que igual desean que yo no esté por un tema de programación, porque van a hacer una reestructuración, porque seguramente el canal va a tener muchos más programas que fútbol, no sé, eso es lo que alcanzo a entender básicamente, pero siempre les dije que muchos éxitos, que ojalá todo mejore, muchas cosas tendrán que mejorar, es una cosa lógica en todas las empresas”.