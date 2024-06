“A mí no me han echado”, Carlos Antonio Vélez dio detalles de ‘su renuncia’ a Win Sports

Carlos Antonio Vélez estuvo punzante en la mañana de este martes 11 de junio en la que dijo que está cansado de que hablen de él y decidió a aclarar varias situaciones, entre otras, habló de lo que él mismo catalogó lo que fue su renuncia al canal Win Sports y no que lo habían echado, como dio a entender algunos manifestaron.

“Muchos llevan años colgados de mi imagen y de mi trabajo. Aunque no los leo, no los veo ni escucho y me importan un rábano, creo que tengo derecho a la legitima defensa de mi imagen, reputación, buen nombre y mi trabajo”, comenzó diciendo.

De paso, “voy a acabar con la materia prima de estos zánganos que quieren ser celebres en redes sociales y medios tradicionales, acomodando todo lo que digo a sus torcidos intereses”.

“Les voy a contar tal cual son las cosas en algunos temas para así acabar con toda la mier… que tiran para hacerse los guapos. Alimentando el morbo de aquellos a los que no les endulzo el oído con lo que quieren escuchar”, sentenció.

Carlos Antonio Vélez y su renuncia a Win Sports

Después de la antesala y también de revelar los motivos por los que tiene su distancia con el entrenador venezolano de Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel, pasó a hablar de otro tema que muchos ni tenían idea.

Esto lo mencionó como un segundo punto a aclarar, tras lo de Dudamel y dijo que “en mi libro, Palabras Mayores, cuento detalladamente el episodio de ‘MI RENUNCIA’ el 23 de octubre de 2022 a Win Sports. Me cambiaron las condiciones, se tomaron unas decisiones en las que me sentí afectado y dije que no renovaba contrato. Ahí (en el libro) está la historia”.

“Al final, volvieron las condiciones a su lugar, entonces retiré el no renovar contrato y lo renové. Un 9 de enero que me vine de Lima a Bogotá en la mañana. Hice una reunión con el presidente y luego me regresé en la tarde a Lima”, sentenció sobre la situación.

Dejando claro que “no inventen. A mí no me han echado de ninguna parte”.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez contó un detalle que no era tan conocido y fue su ‘renuncia’ a Win Sports en el año 2022, desmintiendo, según él, a quienes manifestaron que lo habrían echado.