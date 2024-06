“Hizo un show de quinta”, Carlos Antonio Vélez contó con cuál es su problema con Rafael Dudamel

Carlos Antonio Vélez habló de frente y con detalles de su problema con Rafael Dudamel, técnico de Atlético Bucaramanga, que lo ha tenido en la opinión pública en los últimos días y de paso dijo que está cansado de que hablen de él. Por eso se decidió a aclarar la situación.

“Muchos llevan años colgados de mi imagen y de mi trabajo. Aunque no los leo, no los veo ni escucho y me importan un rábano, creo que tengo derecho a la legitima defensa de mi imagen, reputación, buen nombre y mi trabajo”, comenzó diciendo.

De paso, “voy a acabar con la materia prima de estos zánganos que quieren ser celebres en redes sociales y medios tradicionales, acomodando todo lo que digo a sus torcidos intereses”.

“Les voy a contar tal cual son las cosas en algunos temas para así acabar con toda la mier… que tiran para hacerse los guapos. Alimentando el morbo de aquellos a los que no les endulzo el oído con lo que quieren escuchar”, sentenció.

Vélez y su problema con Dudamel

Sobre la relación puntual entre Carlos Antonio Vélez y Rafael Dudamel, el periodista destacó que “tuve con él una buena relación hasta el año 2021. En el sorteo de la Copa América que no se realizó, me hizo un reclamo delante de César Farías y me dijo que él era defensivo porque no tenía jugadores para ser ofensivo, porque yo siempre opiné que el fútbol que él práctica es ultradefensivo”.

Hasta hubo opción de trabajar juntos: “El 15 de marzo de 2018 me pidió una cita y yo lo atendí. Me pidió trabajar con nosotros en el mundial de Rusia. Yo le dije que esa decisión no la podía tomar yo y mi jefe en televisión es Andrea Guerrero. Le dije que ese tema había que tocarlo con ella. Yo no defino la salida ni la entrada de nadie, como alguien puede sugerir. Yo no echo a nadie”.

Sin embargo, “el día bisagra fue cuando, tratando de justificar una derrota en la Copa ante Atlético Nacional, sacó la Tablet e hizo un show de quinta, poniendo en tela de juicio la honestidad y la honorabilidad de quienes trabajamos en WIN porque dijo que como esa empresa era del mismo dueño de Nacional, a nosotros nos pagaba Nacional”.

“A mí me paga WIN y me paga RCN. Lo pueden verificar. Yo no soy empleado de Nacional (…) Yo tengo carácter y reaccioné porque esa no es una manera de justificarse deportivamente, tirándonos a los leones. A la gente de la calle. Al hincha de Deportivo Cali que hasta le creyó que nosotros inducíamos a los del VAR para que tomaran decisiones. No, Rafael, te equivocaste”, dejó claro.

Y “Nunca tuvo la elegancia y la gentileza de decir me equivoqué. Aquí no hay un problema institucional. Ni con el Cali en su momento ni con Bucaramanga, ahora. Que no me guste como juega es normal, pero es un problema institucional con el señor Dudamel porque se metió con la institución del periodista y con la Organización Ardila, haciendo creer algo que no es cierto”.

“No le costaba mucho decir me equivoqué y nunca lo dijo (…) esto se resuelve muy fácil. El señor Dudamel dice me equivoque y listo, se terminó el tema. La ofensa la tiene que revertir y no quiero que se haga en privado, esto se tiene que hacer en público, también con una Tablet, si es necesario”, finalizó.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez dejó claro que todo su malestar con Rafael Dudamel se debe al día que sacó la Tablet tras un partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional en el que el entrenador habló mal de los periodistas de Win Sports y dijo que inducían al error a los integrantes del VAR.