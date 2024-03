“Perdón, pero bobito no”, Carlos Antonio Vélez dijo que Dimayor es Disneyland

Carlos Antonio Vélez sorprendió a más de uno al salir a desvirtuar los datos que entregan desde Dimayor sobre el campeonato colombiano e incluso reprochar las selecciones que hacen basadas en los mismos.

En la mañana de este miércoles 13 de marzo, el analista cerró su programa, Planeta Fútbol, hablando de la disparidad en la estadística oficial frente a lo que entregan otras plataformas que él considera más acertadas.

De paso, se indignó con la selección del equipo ideal de la fecha ya que no confía en esos datos y de paso quedó aterrado de que Dayro Moreno, que igualó el récord como máximo goleador en la historia del fútbol colombiano con un tanto de bella factura, no apareciera seleccionado.

A Carlos Antonio Vélez no le cuadran los datos que dan en Dimayor

Al respecto, primero puso en contexto la disparidad en la información que en solo el tiempo de juego pude variar hasta 10 minutos entre una fuente y otra para el mismo partido.

“Dimayor es Disneyland y más con estas cifras de Opta (proveedor de estadísticas del campeonato), yo trabajo con Opta y con Bscout. Las métricas son muy distintas. La de Bscout es más precisa y es la que guía la bigdata de los grandes clubes de fútbol”, manifestó Vélez.

“Ayer Dimayor sacó con la data que tiene contratada y la diferencia en el tiempo activo de juego es inmensa (…) Hay diferencias de casi 10 minutos en algunos partidos. El desface es absoluto”, referenció.

Dejando claro que “Esos números de Dimayor son alegres. Casi de Liga Premier. Ese cuento no me lo como ni tampoco la selección esa del 11 de la fecha que sacan a raíz de esos mismos datos”.

“En el último apareció de arquero Mele y no Mosquera Marmolejo. De volante de marca, Esteban Beltrán y no asomó Daniel Torres ni Juan Pablo Zuluaga. Atacantes: Bacca con Holgado, pero Dayro que marcó un golazo e igualó un récord, no apareció. Perdón, pero bobito no”, sentenció.

