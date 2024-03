Señalan a periodista que enojó a Suárez de estar borracho y que hubo complicidad de comisario

Bastante revuelo se ha generado en el fútbol colombiano con la acalorada rueda de prensa que tuvo que soportar Alberto Suárez, entrenador de Real Cartagena, al ser sacado de casillas por el periodista Goodnar García, de Radio Hoy, en la ciudad de Santa Marta al que señalan de estar oliendo a trago, además de una complicidad del comisario de medios ante su irrespeto.

Todo esto se dio este lunes 12 de marzo, al final de la igualdad 2-2 entre Unión Magdalena y el cuadro heroico, en un juego que debió ser interrumpido por incidentes con los aficionados.

Al final, en la rueda de prensa, el comunicador, que ya había tenido roces con el entrenador, de entrada, le manifestó que no había ido a ninguna este año, pero lo hizo porque estaba el entrenador que le dio ‘papaya’, según él.

Periodista no estaría en condiciones óptima en la rueda de prensa de Alberto Suárez

Fue el periodista Breinner Arteta Cañizares el que publicó una conversación en la que un colega le habría dado detalles de lo sucedido y él indicó: “Un colega muy serio que estuvo ayer en la rueda de prensa postpartido entre Unión Magdalena y Real Cartagena por el Torneo de Ascenso, cuenta esto. Irracional”.

Junto al comentario, una conversación por chat en la que su interlocutor le manifestó: “El man que le preguntó a Suárez, bajó hediondo a trago y a cigarro. Vestido como si fuera pa’ el rey de Rocha y pasó toda la rueda de prensa burlándosele a Suárez en la cara y el comisario de medios de Santa Marta muerto de la risa con él”, señalaron en la charla sobre el implicado.

Un colega muy serio que estuvo ayer en la rueda de prensa postpartido entre Unión Magdalena y Real Cartagena por el Torneo de Ascenso, cuenta esto. Irracional. pic.twitter.com/fKHaijDG4m — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) March 12, 2024

Alberto Suárez mandó al psicólogo a periodista Goodnar García

El mencionado periodista, arrancó con los taches arriba, sin preguntar por temas deportivos, sino que le cuestionó al entrenador de Real Cartagena por un supuesto odio hacía la ciudad de Santa Marta y contra Unión Magdalena.

“Buenas noches, profe, nos volvemos a encontrar, ahora. No es coincidencia, tres veces, hoy es la tercera. Impotencia, pelea. Lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, bajé porque vino usted, me da ‘la papaya’, y bueno, aquí estoy. ¿Cuál es el resentimiento, cuéntele a Colombia, cuál es el resentimiento, que tiene con estos colores y con Unión Magdalena?”, indagó el periodista.

Ante la pregunta tan sesgada, el profesor Alberto Suárez no se aguantó y le respondió de manera alterada.

“Hombre, no habías bajado y eres tan descarado que decís que bajas porque vine. ¿Por qué no te liberas? Anda donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. Porque es que no puede ser que con una actividad que es el cuarto poder del Estado (refiriéndose a la prensa) vengas con los resentimientos. Los resentimientos son tuyos, la rabia es tuya. Esta rueda de prensa no es para venir a expresar los resentimientos ni las rabias. Hablemos de fútbol”, replicó el DT, mientras era calmado por el jugador Juan Camilo Angulo que le notó el fastidio.

Sin embargo, el entrenador prosiguió: “Seguís en las mismas. Te vas a morir (señalando con su dedo) un día de estos de un infarto. Porque no logras liberarte, libérate para que puedas crecer en tu profesión”, sentenció el adiestrador.

Después del eco que ha generado el cruce entre el entrenador Alberto Suárez y el periodista Goodnar García, ahora se conocieron estos detalles sobre el periodista que, al parecer, estaría pasadito de tragos y fue secundado por el comisario de medios de la ciudad de Santa Marta.