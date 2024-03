“No lo veo como un pupilo mío”, Comesaña dejó claro lo que piensa de Arturo Reyes

Julio Avelino Comesaña es un gran referente de Junior en donde dirigió 10 veces y es el entrenador más ganador en la historia, por eso su palabra siempre hace eco en Barranquilla en donde está viviendo y se confesó para hablar largo y tendido.

El hombre de 76 años habló con el medio El Heraldo en donde tocó muchos temas, ya con la tranquilidad de estar retirado de su rol como director técnico.

Vea acá: Señalan a periodista que enojó a Suárez de estar borracho e implican a comisario de medios

Recomendados

Entre otras, el exentrenador habló sobre el actual técnico del cuadro Tiburón, de una propuesta que le llegó para dirigir en otro club del FPC y lo que apunta para su futuro.

Comesaña no considera pupilo a Arturo Reyes

“Yo no lo veo como un pupilo mío porque Reyes es un muchacho con una edad ya madura (54 años). Yo recuerdo que cuando dirigí a Patriotas (en 2013), él ya estaba allá, hace muchos años. Tiene bastante recorrido, ha estado en selecciones juveniles de Colombia, dirigió en unos partidos amistosos a la selección de mayores, y le fue bien. Es un hombre, yo diría, que lo que necesita es la confianza y la seguridad de que está en un trabajo que parte de una situación y que avanza hacia algo que quieren lograr. El recorrido hay que analizarlo, qué se recibe, qué se arma, qué objetivos se tienen. No se puede andar cambiando a cada rato sobre la marcha. Arturo tiene mucha experiencia”.

Vea también: ¿Gol o no gol?, Increíble jugada que divide la opinión de los fanáticos del fútbol

Esto no es para todos

“Yo vuelvo a decir, entrenar un equipo de fútbol y ponerlo a funcionar en muchas cosas no es para cualquiera. Tiene que ser alguien que conozca y que tenga experiencia. No es tanto problema para el que conoce, el tema es dirigirlo, armar un grupo sólido que entienda muy bien de qué se trata un equipo, cómo funciona y qué se espera de cada uno. Y mantener la disciplina, no ser un cuartel autoritario, no, pero autoridad sí, para todos lo mismo, se llame como se llame”.

A Comesaña lo buscaron del Bucaramanga

“Me escribieron de Bucaramanga cuando salió (Alexis) Márquez. Contesté que dirigir no, que si había algún cargo, llámese como se llame el cargo, donde yo pudiera contribuir con mis experiencias, que son muchas y es una lástima tenerlas en una maleta y tirarlas, que con mucho gusto. Ellos estaban pensando solo en un entrenador. Después dije que no iba a dirigir más. ¿Quién va a llamar? Nadie”.

Vea acá: “Pudren esto”, Vélez reprochó a periodistas que quieren figurar con canales de youtube

Otras propuestas

“Tuve algunas propuestas para armar algo de fútbol formativo en el exterior, una gente en Estados Unidos. Estoy revisando con el profe (Jorge) Franco también. Pero yo tengo que medir todo eso, porque no sé, irme a vivir a otro lado a esta altura... yo quiero disfrutar de algo, esa es la palabra, disfrutar, donde yo pueda volcar todas esas experiencias, y yo creo que puede ser el fútbol formativo. Lo otro sería volver a lo mismo (el fútbol profesional), pero ya estoy viendo lo que es esto, cada cinco partidos sacan a un entrenador”.