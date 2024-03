“Pudren esto”, Vélez reprochó a periodistas que quieren figurar con canales de youtube

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más experimentados en el ámbito deportivo en Colombia, reprochó fuertemente el actuar de muchos nuevos periodistas que ahora tienen como prioridad figurar y buscar el escándalo, en busca de reconocimiento, antes que informar.

El analista partió hablando de la molestia de los directores técnicos por los recientes incidentes en las ruedas de prensa con algunos comunicadores que parecen hinchas.

En su programa, Planeta Fútbol, se dedicó a hablar de lo que no se debe hacer con un micrófono, le dio garrote a muchos y pidió mayores controles.

Carlos Antonio Vélez contra los periodistas que buscan figurar

“No hay control. Hay mucho medio partidario y los medios partidarios están manejados por hinchas que se creen periodistas o periodistas que dejaron de serlo porque se volvieron activistas”, comenzó manifestando.

Reflexionando que “El periodismo es otra cosa. La verdad, se ha ido perrateando la profesión, precisamente por eso. Medios alternativos que combaten a los formales con gente sin ningún recorrido ni ningún conocimiento”.

Allí, sentenció que “Quieren utilizar redes sociales y canales de youtube para figurar. La figuración es la que se paga. Entonces, siempre se busca el escándalo y la guachafita. Para eso se presta más fácil aquel que no es un periodista responsable”.

“Hay que controlar el acceso. Los medios partidarios pudren esto… esos que llegaron a ir como periodistas, terminan siendo activistas que se olvidan de cuál es la misión nuestra y pasan a ser vociferantes hinchas con micrófono. Terminan prostituyendo el sentido y el espíritu del periodismo. Malinforman”, señaló.

Lo cierto es que “cada vez se habla más de todo, menos de fútbol (…) eso nos está llevando al insulto, a la descalificación. Si es con fútbol el contrapunteo, vaya y venga. Es válido y nutre todo. Aprendemos todos”.

“Cuando no se conoce un tema, se apela al insulto, a la descalificación, a la calumnia, al menosprecio”, añadió.

Por último, dejó un consejo a los entrenadores: “Los invito a que se retiren. Si llega algún informal de estos, no le conteste, no se ponga pico a pico. ‘Al vagazo, poco caso y a un cagajón, poca atención’. Cuando te llegan con el insulto y el menosprecio, al carajo. No vale la pena”.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que está en contra de los periodistas que buscan figurar más que los propios protagonistas del fútbol e invitó a controlar a los mismos.