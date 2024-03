Tulio Gómez pidió disculpas por haber dicho que atracaron a América contra Envigado

Tulio Gómez, máximo accionista de América, sorprendió a muchos este viernes con un comunicado público en donde se excuso por haber insinuado que el arbitraje del partido entre Envigado y el cuadro Escarlata fue un atraco para el cuadro caleño.

Fue después de la igualdad 1-1 en el fútbol colombiano entre Naranjas y Escarlatas en el estadio Polideportivo Sur que se armó una gran polémica. La visita lo ganaba con gol de Harold Rivera (25′), pero un polémico penal, sobre la hora, que fue ejecutado por Bayron Garcés (93′) sirvió para el 1-1 definitivo.

Vea acá: “Me parece un irrespeto”, César Farias, técnico de América, se picó con los periodistas

A través de sus redes sociales, el directivo del cuadro vallecaucano cargó contra todos por lo sucedido.

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Arbito central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!!”, señaló.

Vea acá: “Son un ejemplo como hinchas”, rival elogió la actitud de la hinchada de Nacional

Tulio Gómez pidió disculpas por decir que lo atracaron

Nuevamente en su cuenta de X, el dirigente apareció con una reflexión sobre su lenguaje: “Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje del partido entre América y Envigado, hace unos días. Haber utilizado la palabra atraco, que tiene una connotación fuerte, no fue adecuado. Sin embargo, debido al sentimiento de ira, molestia e impotencia que sentí en el momento me llevó a manifestarme en ese sentido”.

Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje… — Tulio Gómez (@tulioagomez) March 1, 2024

Vea acá: “Entrégueles eso”, Carlos A. Vélez aconsejó a Alberto Gamero para que se vaya de Millonarios

“Ahora, si bien me arrepiento de haber utilizado esa palabra, me permito ratificarme en la gran preocupación que siento como accionista, hincha y doliente de América por los errores garrafales que se han cometido por parte del arbitraje y de la Comisión Arbitral Nacional de la FCF en las últimas fechas del fútbol colombiano, sobre las cuales, solicité, como accionista, que se presentara una queja formal por parte de América ante dicha entidad para que se tomen las medidas correspondientes y hechos como los ocurridos en ese partido no se vuelvan a repetir”, sentenció.