“Me parece un irrespeto”, César Farias, técnico de América, se picó con los periodistas

César Farias, entrenador de América de Cali, se calentó con los periodistas que asistieron a la más reciente rueda de prensa e incluso dejó claro que muchas de sus preguntas son una falta de respeto para él.

Todo se dio en la charla con los medios, antes del duelo ante Deportivo Pereira por la fecha 10 de la Liga Betplay Dimayor 2024-I que se realizará este sábado.

Vea acá: “Son un ejemplo como hinchas”, rival elogió la actitud de la hinchada de Nacional

Cuando le fueron a preguntar por Jader Quiñones y antes de escuchar la pregunta, el entrenador llamó a su jugador, diciendo “ven para que le empieces a responder lo mismo, porque ya sé por dónde van. Yo te voy a preguntar como que fuese periodista también a ti, no te preocupes”.

Técnico de América se enojó con la prensa

Mientras el periodista comenzó a formular la pregunta por el lado de la “posición habitual como extremo izquierdo o a veces cambiando de extremo derecho”, lo interrumpió de inmediato el timonel.

Vea acá: “Entrégueles eso”, Carlos A. Vélez aconsejó a Alberto Gamero para que se vaya de Millonarios

“No, no. No malinformemos”, le dijo, para luego él mismo consultarle al jugador: “¿Usted jugaba extremo izquierdo o de interior?”, mientras le respondía el futbolista y el periodista acotó: “correcto”, lo volvió a frenar.

“Le estamos diciendo una cosa que no es verdad a la gente y le tenemos que decir la verdad”, y luego procedió a hacer la explicación técnica de la posición del jugador, para al final decir: “Sé a dónde va tu pregunta porque me la han hecho 17 veces” y cuando el comunicador le pidió dejar terminar de formular la pregunta, le manifestó que la hiciera, pero solo por respeto.

¿SE PICÓ FARIAS?🤔

El Dt. escarlata se incomodó con un cuestionamiento hecho en la rueda de prensa el día de hoy.



🗣️ "Si tengo que aclarar estas cosas cada rueda de prensa, me faltan al respeto a mi"



César Farias explicó el modo en como juega J. Quiñones en la zona medular. pic.twitter.com/H60TKKoRYn — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) February 29, 2024

Sin embargo, antes de que se la hicieran, continuó diciendo: “Me parece también un irrespeto que todas las veces que venga, tengo que responder por algo en donde ni jugó el partido pasado” y luego explicó la trayectoria del jugador con sus posiciones.

Vea acá: “Es una gran vergüenza”, Marocco habló clarito y culpó a la dirigencia de Nacional

Y añadió: “Si lo tengo que aclarar en cada rueda de prensa, pareciera que también me faltan el respeto a mí, porque lo que digo no está bien”.

Luego, siguió picado con la prensa y dijo que el problema que tienen con él es que no le atiende el teléfono a nadie y cerró diciendo: “no tengo tiempo para relaciones públicas y como no soy simpático, es la doble situación”.

“No tengo tiempo para relaciones públicas y no soy simpático”. César Farías, técnico del América, y su picante rueda de prensa antes de enfrentar al Deportivo Pereira. Vea lo más destacado en este enlace: https://t.co/HYv0H7RlCv pic.twitter.com/1BmeGcmOr1 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 29, 2024

Sin filtros, César Farias le dijo en la cara a los periodistas que cubren América de Cali que no está para relaciones públicas.