“Son un ejemplo como hinchas”, rival elogió la actitud de la hinchada de Nacional

Sergio Ojeda, jugador de Nacional de Paraguay, sorprendió a más de uno con sus palabras de admiración para la hinchada de Atlético Nacional en medio de su protesta contra los directivos.

Pese a la derrota del cuadro colombiano en la fase previa de la Copa Libertadores, la hinchada se hizo sentir.

Aunque predominaron los cantos de disgusto contra los directivos, también primó el respeto para el equipo rival que se fue aplaudido.

Jugador de Nacional de Paraguay elogió a hinchas de Nacional

Después del partido, el defensa argentino de 32 años habló con los medios de comunicación y desatacó lo sucedido.

Cuando le preguntaron si esperaba los aplausos de la hinchada rival al final del partido, se desbordó en elogios para la tribuna.

Admiración del visitante con la hinchada Verdolaga‼️



"El respeto que nos brindó la gente fue algo único. Se me puso la piel de gallina. Son un ejemplo como hinchas, tienen mi respeto y admiración": Sergio Ojeda 🙌🏾🤝🏼 pic.twitter.com/ct0e3dcTKH — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) February 29, 2024

“La verdad que es un público admirable. El año pasado me tocó venir con Patronato y también ganamos, pero el respeto que nos brindó la gente fue algo único que no lo había vivido nunca. Se me puso la piel de gallina. Son un ejemplo como hinchas, tienen mi respeto y admiración para la gente que tienen como hinchas y seguidores”, sentenció Sergio Ojeda.

