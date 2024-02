“Nadie es más grande que Sao Paulo”, directivo le tiró contundentes dardos a James

Siguen llegando noticias sobre James Rodríguez desde Brasil y sobre su actitud que tiene molestos a los directivos que incluso plantean terminar su contrato de manera anticipada.

Todo de cuenta de que el colombiano fue el único jugador del plantel que no viajó con sus compañeros a la final de la Supercopa que le ganaron a Palmeiras, al saber que no sería utilizado por el entrenador. Incluso, los lesionados viajaron.

Sobre esa situación fue consultado Carlos Belmonte, director de fútbol del equipo en entrevista con el medio Globo Esporte.

Sobre esa determinación puntual, fue algo que “Lo tomamos con total naturalidad. No ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja”.

Afirman que el fútbol de Brasil no es para James Rodríguez

Hasta ahí, todo era normal, sin embargo, Belmonte añadió que “el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, sentenció.

Y añadió que “Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo”, sentenció.

🗣️ Carlos Belmonte (Director de fútbol de São Paulo), sobre la decisión de James Rodríguez de no viajar con el plante a la Supercopa do Brasil: “Lo tomamos con total naturalidad. No ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más… pic.twitter.com/AxwunqDZBY — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 5, 2024

De esta manera, Carlos Belmonte dejó claro que quieren pensar en la continuidad de James Rodríguez, pero que si no se termina de adaptar, ni él ni nadie está por encima del club.