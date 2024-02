“Respete y no se meta conmigo”, periodista echó a su colega en vivo de un programa

Una acalorada discusión protagonizaron los periodistas deportivos Carlos ‘Petiso’ Arango y Jorge Puerto Ladino en uno de los programas en donde uno terminó echando al otro del espacio, al decirle que se saliera y que no quería contar más con él.

La pelea entre los periodistas que cubren la actualidad de los equipos del Valle del Cauca se dio en el espacio Sin Anestesia de Zona Libre de Humo en donde el ambiente fue subiendo de tono.

Luego de un tema de jugadores, todo se calentó cuando el uno no dejó hablar al otro, vino el reclamo y al otro no le gustó.

Pelea entre Petiso Arango y Puerto Ladino

Fue Jorge Puerto Ladino el que reclamó que por fin lo dejaban hablar, desatando la molestia de Carlos Arango que se molestó ante el reclamo y allí comenzaron un rifirrafe que terminó con que el Petiso le pidiera a su compañero que se saliera del programa, luego de que se sacaran en cara que ninguno consigue estadísticas para el programa.

Así fue la discusión:

- Jorge Puerto Ladino: “Ahora sí creo que puedo hablar”.

- Carlos Arango: “Claro que puede hablar. Aquí hay democracia. Acá todos pueden hablar. No te hagas la víctima que eso no me gusta”.

-J. P. L: “Yo no me estoy haciendo la víctima, el que está irascible es usted y no tengo la culpa… No digamos mentiras para quedar bien...”

El ambiente entre los periodistas deportivos en Cali, desde hace días, está para alquilar balcón.



Hoy, porque hay una nueva a diario, ‘Petiso’ vs Jorge Puerto Ladino. pic.twitter.com/M7cjyzyuLe — Paolo Arenas (@PaoloArenas) February 5, 2024

- C. P. A: “Las que te mandan tus amigos siempre. Las que nunca conseguis vos”.

-J. P. L: “Será que vos consigues muchas”.

- C. P. A: “Más que vos, sí. Respeta”

-J. P. L: “Dejemos ahí porque hoy a usted no se le puede hablar”.

- C. P. A: “Te pasó la Sansón. Te bajaste el cabello y estás de piedra”.

-J. P. L: “Respete y no se meta conmigo”.

- C. P. A: “Háceme un favor y retírate. A medio día hablamos. Chao, hablamos”.

-J. P. L: “Yo no tengo que hablar con usted nada”.

- C. P. A: “Por favor, te salís de la transmisión. En la mañana no te quiero. No quiero contar contigo, tú lo sabes”.