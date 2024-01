“La doctora dijo que morí”, a Catalina Usme la reanimaron en pleno partido de la Selección

Catalina Usme es una de las principales referentes del fútbol femenino en Colombia y recientemente recordó un duro episodio en el que casi muere en un partido con la Selección e incluso tuvieron que reanimarla en el terreno de juego.

En medio de una entrevista con el programa Los Informantes del Canal Caracol, que recogió El Espectador, se dio la conversación de la futbolista.

Más allá de sus logros deportivos, la conversación destacó momentos humanos en los que estuvo esa dura situación.

Catalina Usme casi muerte en un partido de Colombia

Sobre el hecho puntual, la jugadora detalló: “Yo caí desplomada en la cancha por un codazo en la cabeza. Perdí el conocimiento y la doctora dijo que morí y me reanimó en medio de la cancha”.

La situación le hizo entender a Catalina Usme que para ella el fútbol es todo e incluso contó que le manifestó a su progenitora, Luz Marina Pineda, que si llega a perder la vida en un partido, ella se iría contenta.

“Yo le dije a mi mamá que el día que yo me muera, si me tengo que morir en una cancha de fútbol, usted entiérreme feliz, porque yo me morí feliz”, manifestó la jugadora

Con 52 goles, Catalina Usme es la goleadora histórica de la Selección Colombia, pero no solo reina con la Tricolor, ya que también es la goleadora histórica de la Liga de Colombia con 65 tantos y con 30 es la máxima goleadora de la Copa Libertadores.