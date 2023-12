Iván Mejía no se quedó callado ante los rumores del supuesto regreso de Yerry Mina al Barcelona

Iván Mejía Álvarez es un famoso periodista ya retirado, quien sigue de cerca la actualidad de los equipos y jugadores colombianos. En esta ocasión, se refirió a los rumores que apuntan a un supuesto regreso de Yerry Mina al Barcelona y dejó su postura absolutamente clara.

Vea acá: “Parece una sombra”: Leyenda del Liverpool le puso ‘ultimatum’ a Luis Díaz para que no lo vendan

¿Yerry Mina regresará al Barcelona?

Varios medios de comunicación tomaron una información del diario catalán ‘Mundo Deportivo’, que daba a Yerry Mina como uno de los candidatos a reforzar la defensa del ‘culé' porque en junio se le termina el contrato con la Fiorentina y podría llegar a aportar su experiencia.

No obstante, parece que no son más que rumores, pues el Barcelona no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha existido hasta ahora algún tipo de acercamiento. De todas maneras, sean ciertos o no los rumores, Iván Mejía no tuvo ‘pelos en la lengua’ para pedir que Mina no regrese al Barcelona.

Le puede interesar: “No lo puedo controlar”: Falcao se emberracó y le respondió a quien lo criticó por su conmovedora obra de caridad

¿Qué dijo Iván Mejía?

El experimentado periodista demostró no estar de acuerdo con un posible regreso de Yerry al Barcelona, no porque en la Fiorentina esté teniendo un gran papel, sino porque quizás en definitiva cree que jugar nuevamente con el equipo del Camp Nou es una mala idea.

No solamente él lo cree así, sino que varios de sus seguidores lo respaldaron en su postura:

- “De acuerdo Iván, ¿a qué empresario se le ocurriría la “brillante” idea…? Déjenlo en Italia por favor…”

- “No le dio antes, imagínate ahora...”

- “Por lo que veo, al sr. Ivan Mejia no le gusta para nada, cómo juega el panita”.