“No lo puedo controlar”: Falcao se emberracó y le respondió a quien lo criticó por su conmovedora obra de caridad

Radamel Falcao García no solamente es uno de los mejores jugadores en toda la historia de Colombia, sino que es una persona que se ha ganado todo el cariño del país por su manera de ser tan única y carismática. No obstante, hay quienes ‘se pegan’ de cualquier cosa para criticarlo y la Navidad de este 2023 no fue la excepción, luego que se filtrara un video en el que Falcao le regaló dinero a una trabajadora.

A través de las redes sociales se filtró un video en que el influencer Manuel Conecta, en colaboración con el delantero colombiano, deciden tener un presente con una joven trabajadora venezolana, quien a sus 18 años trabaja para poderse pagar los estudios y así terminar el colegio: Entre Falcao y el influencer le enviaron 1.000 dólares

“Hola Lisa, soy Radamel Falcao, quiero decirte que ví tu video y admiro la manera en que te esfuerzas por terminar tus estudios, me uní con mi amigo Manuel y te vamos a dar una sorpresa, espero que te guste, un abrazo grande y que Dios te bendiga”, dijo ‘El Tigre’.

¡EL HERMOSO GESTO DE FALCAO CON UNA VENDEDORA QUE BUSCA SALIR ADELANTE!



🎥 Manuel Conecta

Criticaron a Falcao y él les repondió con creces:

Todo surgió por un comentario del periodista de RCN, Ricardo Henao Calderón, quien escribió: “Haz el bien y no mires a quién”, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales...”

Un usuario pensó en la historia de la joven venezolana y el detalle de Falcao que se dio a conocer a través de redes sociales, criticándolo por supuestamente ayudar para que lo vieran. El ‘Tigre’ no se quedó callado, pero sí dejó callado, a quien lo criticó:

“Si ves alguna publicación en mis redes sociales, mándamela porque no me entere. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”.