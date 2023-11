“Ah, bueno”, Andrea Guerrero perdió la paciencia con Carlos Antonio en pleno programa

Andrea Guerrero no pudo ocultar su desconcierto ante una afirmación de Carlos Antonio Vélez en pleno programa al asegurar que un jugador que le marcó cuatro goles a Real Madrid no ha funcionado en su club.

Todo se dio en medio del programa Planeta Fútbol en el canal de Win Sports en donde analizaban el marco previo del partido entre Colombia y Brasil por la fecha 5 de las Eliminatorias.

Vea acá: A Real Madrid, con Linda Caicedo, le regalaron un penal a tres cuadras del área

Allí, el analista se animó a dar su alineación para el crucial encuentro, con base a los jugadores convocados y fue allí donde mencionó un par de jugadores que no le gustaron y esto terminó en la comparación de Juan Camilo Hernández con el argentino Valentín Mariano José Castellanos.

Jugador que marcó 4 goles a Real Madrid no le sirve a Vélez y Andrea Guerrero no lo cree

“Lo de Cucho Hernández (Juan Camilo) no me gustó. Tiene muy buena prensa, lo felicitan porque hace goles en la MLS, pero para mí la MLS es gris y no existe. El único que existe allá es Messi y nadie más”, contextualizó Vélez.

Y puso el ejemplo: “Usted agarra a Castellanos, que se cansó de hacer goles en la MLS, se lo llevaron para España y ha sido todo un desastre, ja, ja, ja. Eso es otra cosa”.

Vea acá: “Vaca sagrada”, a Hernández Bonnet le cantaron la tabla y abandonó el set del programa

Para comprobarlo, Andrea Guerrero procedió a buscar los datos y le confirmó si se trataba de Valentín Mariano José Castellanos, a lo que Vélez le dijo que sí, que “ese” y dijo que “la cuenta de goles en la MLS era una locura y ahora no ha podido hacer nada”.

Ante esto, la periodista le refutó, con datos en mano, que le había anotado cuatro goles al Real Madrid y Vélez reafirmó, “ese que le hizo cuatro goles a Real Madrid”.

🪐 "Esta nómina de convocados me gusta, lo de 'Cucho' Hernández, no me gustó" @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/XoQztA6Lpx — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 15, 2023

Andrea Guerrero se sorprendió por lo que le preguntó “¿Y no?”, a lo que el analista negó, diciendo que “nada que ver”.

Vea acá: Gamero reconoció que ellos queman tiempo, pero como lo quemó Nacional no le gustó

Esta respuesta de Carlos Antonio Vélez dejó anonada a Andrea Guerrero a la que se le colmó la paciencia en pleno programa y le dijo “bueno”, con una expresión de desconcierto total, mientras desistió de seguir debatiendo y prefirió dejar su celular, con las estadísticas, sobre la mesa. Su mirada lo dijo todo.