“Vaca sagrada”, a Hernández Bonnet le cantaron la tabla y abandonó el set del programa

Javier Hernández Bonnet y Esteban Hernández protagonizaron un acalorado momento en un espacio radial en el que al experimentado periodista deportivo lo tildaron de “vaca sagrada” que dice cualquier “güevonada”, en una discusión tan acalorada que el comentarista terminó abandonando el set.

En un episodio candente, el programa ‘Blog deportivo’ de Blu Radio experimentó momentos de tensión este martes 14 de noviembre de 2023, cuando hacía la transición con ‘Voz populi’.

La controversia surgió durante la discusión sobre el festival Rock al Parque, que tuvo lugar en Bogotá del 11 al 13 de noviembre.

Javier Hernández Bonnet abandonó programa en medio del enojo

El director de ‘Blog deportivo’, Javier Hernández Bonnet, expresó su opinión crítica sobre la calidad del festival, lo que generó un acalorado intercambio con Esteban Hernández, presentador de ‘Voz populi’. La confrontación alcanzó niveles tan intensos que Hernández Bonnet optó por retirarse del set, y Jorge Alfredo Vargas, conductor de ‘Voz populi’, tuvo que intervenir para calmar la situación.

Hernández Bonnet cuestionó la calidad del festival, señalando que había “perdido calidad” debido al cartel de bandas. Esteban Hernández lo contradijo, mencionando la asistencia récord.

El argumento del hombre de los deportes fue que la asistencia aumentó porque “La población ha crecido”.

La disputa se intensificó, llevando a Hernández Bonnet a abandonar el set, argumentando que no discutiría con alguien que no había asistido al evento.

– Esteban Hernández: No sé si los grupos estuvieron buenos o no porque yo no asistí.

– Javier Hernández Bonnet: Ah, no. Está hablando de lo que no sabe. Perdimos el tiempo.

– Esteban Hernández: ¿Y usted sí fue?

– Javier Hernández Bonnet: Lo vi por televisión y por eso digo que ningún grupo me gustó.

– Esteban Hernández: Están opinando ustedes con la ligereza que a veces la gente opina sobre el fútbol, sin conocer de fútbol o de deportes.

– Javier Hernández Bonnet: Si usted no fue, cómo va a hablar, no entiendo. Cómo va a hablar de lo que no vio. Es más, me voy a retirar en este momento porque no voy a discutir con alguien que no tiene argumentos.

Luego de esto, Hernández Bonnet procedió a retirarse y dijo que no iba a pelear con alguien que no tenía argumentos.

Con la ausencia del comentarista deportivo, Esteban Hernández se despachó y soltó: “Acá hay unos señores que quieren decir cualquier güevonada y creen que, porque son las vacas sagradas, los demás se deben de quedar callados. La gente a la que gusta el Rock merece que les respeten los gustos”.

Jorge Alfredo Vargas intervino en defensa de Hernández Bonnet, pidiendo respeto y altura en la discusión. El intercambio culminó con una reprimenda de Zuleta a Esteban Hernández por su actitud irrespetuosa. La tensión en Blu Radio refleja la importancia de mantener un tono respetuoso en los debates mediáticos.