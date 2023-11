Gamero reconoció que ellos queman tiempo, pero como lo quemó Nacional no le gustó

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, se quejó de la manera en la que Atlético Nacional quemó tiempo en el juego de ida de la gran final de la Copa de la Liga 2023 en el fútbol colombiano.

Luego de la primera contienda, el duelo quedó igualado 1-1 con goles de Dorlan Pabón y Leonardo Castro en un juego bastante disputado.

Luego del compromiso, el entrenador se quedó en la rueda de prensa de la situación puntual del tiempo perdido, pese a que su equipo ha sido criticado en los últimos encuentros por lo mismo y dijo que ellos sí queman tiempo, pero de manera correcta.

A Gamero no le gusta como los demás queman tiempo

En la charla con los deportistas, el entrenador manifestó: “Lo feo del partido fue la quemadera de tiempo. Se lo dije al árbitro: ‘Nosotros también quemamos tiempo, pero es que hay formas de quemar tiempo’. Y hoy entraba la camilla, no salía el jugador, se tiraban y calambres, pero esto es fútbol. Le decía que en una final no debía pasar esto. No quiere decir nada del resultado”, sentenció.

Alberto Gamero y una frase para la historia en torno a, en su opinión, quemadera de tiempo de Nacional:



“Nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo”.



Señores, han nacido los “quematiemporólogos”. pic.twitter.com/hftKH4IOkA — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 16, 2023

De paso, él mismo reconoció que “A jugadores de ellos les decía que nosotros vamos a hacer lo mismo allá. Ellos buscaron un resultado acá, se lo llevan y nosotros quedamos con esa sensación de que regalamos un gol, regalamos un penalti, el gol que nos anulan es por milímetros”.

Queda claro que para el juego de ida habrá un poco más de lo mismo con otro duelo en el que se perderá tiempo de lo lindo, como lo anticipó el propio Alberto Gamero.