“Emociona más el Minuto de Dios”: Hinchas de Atlético Nacional ‘destrozaron’ su innovador proyecto

Atlético Nacional jugará este sábado 14 de octubre un importante partido frente a Independiente Medellín, que marcará el inicio de la era Jhon Jairo Bodmer como técnico ‘Verdolaga’. Mientras tanto, el equipo dio a conocer un nuevo proyecto a través de sus redes sociales, pero sus hinchas lo criticaron con todo.

Hinchas de Nacional criticaron hasta el cansancio:

A través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el cuadro paisa publicó un video con las noticias más importantes de la semana sobre el club, entre ellas, una entrevista a Bodmer, el clásico contra el Medellín y los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina.

No obstante, lo que a muchos hinchas ‘les sacó la piedra’ no fueron las noticias como tal, sino la manera en cómo las presentan y la relación que tienen con la afición: Consideran que es un formato aburrido, que no conecta con la hinchada y poco emocionante:

- “Emocionaban más los discursos de Petro en plena recta final de Master chef”

- “Esta gente no sabe que hacer. Próximamente un podcast o que ?”

- “Qué vergüenza de “noticiero” , emociona más el Minuto de Dios”

- “Qué idea tan mala esa de comunicar, es un concepto muy mediocre, no genera nada. El peor contenido en mucho tiempo”.

- “Qué porquería de formato, una copia de teleantioquia noticias con cero empatía , reflejo actual del sin rumbo que trae Atlético Nacional”.

- “Que le quede claro a la presentadora que todo bien con ella, que los comentarios negativos que le hagan no tienen nada que ver ni con ella. El problema es con tus jefes que te ponen ahí a pasar pena y que la gente se descargue con todo el mundo en vez de salir ellos a dar la cara”.