Muchos casi hacen fiesta porque Lorenzo ‘descabezó’ a Cuadrado de la convocatoria de Colombia

Juan Guillermo Cuadrado BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 07: Colombia vs Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) (Gabriel Aponte/Getty Images)

La selección Colombia dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias, en la que se tendrá que enfrentar a los combinados de Uruguay y Ecuador. Muchos aficionados de la ‘Tricolor’ se alegraron tanto con la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, que inundaron las redes sociales con memes.

Vea acá: Aliste el bolsillo: El paso a paso para comprar las últimas boletas del partido Colombia vs Uruguay

La razón por la que Cuadrado no está con la selección Colombia:

El último partido oficial que disputó Juan Guillermo fue en la victoria de la ‘Tricolor’ sobre el combinado de Venezuela, en el partido válido por la primera fecha de las Eliminatorias. No obstante, para el segundo partido contra Chile no pudo estar por molestias físicas.

Resulta que la recuperación no fue tan sencilla y el polifacético futbolista del Inter de Milán sufrió una tendinitis que se extendió durante casi todo el mes de septiembre, hecho que lo ponía en duda para los partidos de octubre.

Por si fuera poco, su mismo equipo solicitó que el jugador no fuera convocado para que terminara el proceso de su recuperación de la mejor manera, hecho que siguió Néstor Lorenzo al pie de la letra.

No obstante, aunque el jugador de 35 años fue el capitán en la primera fecha y aporta su experiencia, hay hinchas muchos que están contentos con la no inclusión del jugador para estos partidos, pues consideran que ya no debería hacer parte de la selección Colombia y lo dejaron claro a través de memes en las redes sociales.

No convocaron a Juan Guillermo Cuadrado pic.twitter.com/J2UrTweFbF — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) October 5, 2023

No convocaron a Juan Guillermo Cuadrado.pic.twitter.com/veE8Em72bp — Paralytics Colombia (@ParalyticsCOL) October 5, 2023

No convocaron a Cuadradopic.twitter.com/B6S5RAMUU1 — Sebastián Serrato (@SerratoSebas298) October 5, 2023

Le puede interesar: “El peor Mundial de toda la historia”: FIFA recibió ‘palo parejo’ tras la insólita noticia de las sedes

¿Cuándo son los partidos de la selección Colombia?

La tercera fecha que se jugará en el Metropolitano de Barranquilla contra Uruguay será el próximo jueves 12 de octubre a las 3:30 de la tarde y la cuarta fecha, en condición de visitante, se jugará frente al combinado de Ecuador el martes 17 de octubre a las 6:30 de la tarde.